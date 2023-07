Governo reformula decreto sobre professores mas “não em total alinhamento” com Marcelo

O Conselho de Ministros aprovou nesta quinta-feira uma reformulação do decreto sobre a aceleração da progressão da carreira dos educadores de infância e professores que o Presidente da República devolvera esta quarta-feira sem promulgação e vai enviar de novo o diploma para Belém. Mas sem atender a todos os pedidos de Marcelo.

O novo texto foi feito em "interacção directa e diálogo" entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, garantiu a ministra da Presidência no briefing do Conselho de Ministros, que disse que ambos "têm estado em contacto" sobre a mensagem do veto desde quarta-feira de manhã e que se espera uma resposta até ao final da semana. Mas Mariana Vieira da Silva admite que a solução não está em "total alinhamento" com o que pedia o chefe de Estado na mensagem que enviou ao Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa queria um "maior alargamento da resposta" aos professores sobre o descongelamento das carreiras, lembrando que há uma diferença entre a solução encontrada para as regiões autónomas (onde se faz a recuperação faseada da totalidade do tempo de serviço congelado) e a para os professores que prestam serviço no continente. E também defendia que o diploma deveria deixar em aberto a hipótese de o processo de recuperação não ficar fechado, mantendo-se a possibilidade de a recuperação da totalidade do tempo de serviço vir a ser feita no futuro.

A ministra da Presidência recusou, no entanto, especificar que alterações foram feitas ao texto, remetendo para Marcelo Rebelo de Sousa essa comunicação. "Entendemos que respondemos às preocupações que o Presidente da República tinha assinalado, mesmo que em não total alinhamento (...) o que aprovámos resulta dessa interacção entre o Presidente e o primeiro-ministro", afirmou a ministra aos jornalistas.

"O Governo não divulga nunca o conteúdo dos textos antes de os enviar a Belém. Na maioria das vezes apresentamos aqui as linhas gerais antes de uma primeira intervenção" e não depois de um veto, argumentou Mariana Vieira da Silva. Que lembrou que "a linha de orientação é a de 'não dar um passo maior que a perna'. Aquilo que aprovámos é aquilo que temos garantia de que temos capacidade de responder" para evitar situações como aconteceram no passado em que "as expectativas foram goradas", argumentou Vieira da Silva.

Sobre as diferenças de tratamento entre docentes das regiões autónomas e do território continental, a ministra alegou que os argumentos "não são novos" e, no caso dos Açores e da Madeira, houve uma compensação devido aos "custos de insularidade e à dificuldade de fixação de profissionais". Porém, o Governo tem que fazer escolhas em função das prioridades, argumentou, referindo que "na administração pública há a prioridade de manter o nível de rejuvenescimento, de fixação em territórios onde é mais difícil atrair profissionais".

"A alteração que fizemos [ao decreto] está em linha com a capacidade financeira que existe para esta prioridade e para as outras que precisamos de garantir." Para este ano, o Governo definira como prioridade as mudanças no modelo de recrutamento e um investimento muito forte na vinculação de professores, como aconteceu na quarta-feira, com o anúncio de que cerca de oito mil docentes entraram nos quadros através do novo mecanismo de "vinculação dinâmica".

Em meados de Fevereiro, em entrevista à TVI, o primeiro-ministro garantiu que os professores nunca terão a devolução de todo o tempo de serviço congelado: "Eu não vejo que o país tenha condições para acrescentar 1300 milhões de euros de despesa anual permanente para todo o sempre", justificou então António Costa, um argumento que tem repetido noutras ocasiões.