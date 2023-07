Chega e IL voltam a pedir a demissão de Gomes Cravinho

O Chega e a Iniciativa Liberal (IL) insistiram esta quinta-feira no pedido de demissão de João Gomes Cravinho depois de terem sido noticiados novos dados acerca da sua relação com Marco Capitão Ferreira quando o primeiro era ministro da Defesa. Em causa está o facto de o actual ministro dos Negócios Estrangeiros e antigo responsável pela pasta da Defesa não ter dito no Parlamento que Capitão Ferreira, ex-secretário de Estado da Defesa, trabalhou directamente consigo numa alegada "comissão-fantasma" enquanto assessorava a Direcção-Geral de Recursos e Defesa Nacional (DGRDN).

A Iniciativa Liberal, através de uma publicação no Twitter do seu líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, defendeu que desde há muito os liberais afirmam que Gomes Cravinho não tem "condições para estar no Governo". "Não há outra opção para António Costa além da exoneração", escreveu o deputado liberal.

Em declarações aos jornalistas, Rodrigo Saraiva acrescentou que "já não é apenas uma questão de responsabilidade política, é também uma questão de dignidade do Estado português". Gomes Cravinho "teve todas as oportunidades para clarificar a sua relação com Capitão Ferreira" e não o fez, criticou Rodrigo Saraiva.

"Inicialmente até podíamos considerar que era uma mera questão de responsabilidade política e que tudo tinha acontecido por omissão do Ministério da Defesa. Mas com estes casos não parece só omissão. Há uma relação muito próxima" entre o ministro e Capitão Ferreira, concluiu o deputado.

Também o Chega voltou a pedir o afastamento de Gomes Cravinho do Governo. "João Cravinho mentiu e voltou a mentir na audição que teve no Parlamento", acusou o líder do Chega, num vídeo divulgado à comunicação social. André Ventura referia-se à notícia da Visão, que avançou que Capitão Ferreira trabalhou, entre Fevereiro e Março de 2019, na dependência do então ministro da Defesa, Gomes Cravinho, numa comissão informal, sem vínculo ao ministério.

O actual chefe da diplomacia portuguesa "não tem nenhumas condições para se manter" no cargo, defendeu o Chega. Para Ventura, "só há duas soluções: ou João Cravinho sai pelo próprio pé, procurando assegurar uma última réstia de dignidade, ou o senhor primeiro-ministro tem que o demitir".

Quando questionado pela Visão, que cita documentos e emails que comprovam esta relação laboral informal naquilo que Capitão Ferreira classificava como “comissioni fantasmi”, o ministro confirmou essa colaboração. No entanto, na audição conjunta de Gomes Cravinho com a actual ministra da Defesa, Helena Carreiras, na passada sexta-feira, o ministro não sinalizou tal realidade.

O ex-secretário de Estado da Defesa demitiu-se no início de Julho, no dia em que foi constituído arguido no âmbito da Operação Tempestade Perfeita. Capitão Ferreira é suspeito dos crimes de corrupção e participação económica em negócio e foi alvo de buscas (que também ocorreram nas instalações da Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional).

Antes de tomar posse como secretário de Estado da Defesa, Capitão Ferreira foi presidente do conselho de administração da idD Portugal Defence, holding responsável por gerir as participações públicas nas empresas da Defesa. Capitão Ferreira foi nomeado por Gomes Cravinho, assumiu o cargo em 2020 e saiu dois anos depois, em Março, com a nomeação para o Governo.