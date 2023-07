Juíza suspende acordo que afasta pena de prisão para Hunter Biden

Numa decisão surpreendente, uma juíza do estado do Delaware ordenou uma reformulação do acordo judicial entre o Departamento de Justiça e o filho do Presidente dos Estados Unidos.

Uma juíza do estado norte-americano do Delaware bloqueou um acordo entre Hunter Biden e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, anunciado em Junho, que permitia ao filho do Presidente, Joe Biden, escapar a uma pena de prisão por contra-ordenações fiscais e posse ilegal de arma. As duas partes têm agora um mês para resolver os problemas identificados pela juíza, incluindo dúvidas sobre a constitucionalidade do acordo e sobre uma cláusula de imunidade em relação a futuras acusações.