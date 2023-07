Gaia quer abrir tabuleiro inferior da Ponte Luís I a todo o trânsito durante a noite

A proposta de restrição de circulação diária entre as 6h e as 20h apresentada pela Câmara de Gaia vai ser votada na próxima segunda-feira.

A Câmara de Gaia vai votar uma proposta para permitir o tráfego rodoviário geral no tabuleiro inferior da Ponte Luís I entre as 20h e as 06h, segundo um documento a que a Lusa teve esta quinta-feira acesso.

De acordo com a proposta que vai a votos na reunião de Câmara de segunda-feira, será votada a "restrição de circulação das 6h às 20h, todos os dias, sendo neste horário apenas permitida a circulação dos veículos autorizados", que no caso são os transportes públicos e velocípedes.

Assim, na prática, a Câmara de Gaia abre a porta ao tráfego rodoviário geral no restante horário nocturno, entre as 20h e as 6h, alterando as regras em vigor desde 14 de Abril, data da reabertura do tabuleiro após obras de reabilitação, que reservam a circulação aos transportes públicos e velocípedes durante 24 horas.

Nos documentos técnicos a que a Lusa teve acesso, esclarece-se que a proposta pretende "maximizar a utilização da infra-estrutura em benefício de todos", permitindo "a circulação de outros veículos entre as 20h às 6h".

Os documentos indicam ainda que foram realizadas pelo menos três reuniões entre as câmaras do Porto e Gaia, e a sinalização proposta, "caso seja aprovada, deverá ser colocada em simultâneo com a sinalização a colocar pela Câmara Municipal do Porto".

Segundo os documentos a que a Lusa teve acesso, no dia 12 de Julho, técnicos da Câmara de Gaia referem que o horário proposto "mereceu a concordância dos dois municípios", apesar de não terem, à data, "recepcionado a validação formal da aceitação do horário em que se pretende manter a restrição à circulação".

"Foram levadas em consideração contagens (no tabuleiro inferior, ambos os sentidos, de: veículos (autorizados e não autorizados), velocípedes e peões) realizadas pela Câmara Municipal do Porto [...], nas quais se verifica uma considerável redução do tráfego pedonal a partir das 20h", pode ler-se no documento da Câmara de Gaia.

Nas contagens, a que a Lusa também teve acesso, realizadas a um sábado e a uma segunda-feira de Junho (dias 10 e 12), a hora de maior fluxo de peões, ao sábado, foi entre as 18h e 19h (13.898 pessoas), seguidas de entre as 17h e 18h e 19h e 20h (com cerca de 7.100 em cada faixa horária).

Noutro sábado de menor afluência à ponte (17 de Junho) registaram-se 2.801 peões na travessia entre as 18:00 e 19:00 e 2.592 peões entre as 19H e 20h, números que baixaram para menos de 1.600 no restante período nocturno (até à meia-noite), ao passo que na segunda-feira seguinte (dia 19) o número de peões não superou os 1.500 entre as 18h e a meia-noite.

Quanto a bicicletas, o período de maior afluência nas contagens realizadas em 10 e 12 de Junho foi entre as 10h e as 12h, tendência que se verificou tanto no sábado 10 (máximo de 267 veículos) como na segunda-feira 12 (máximo de 105).

Os veículos de transporte público (que incluem táxis) também registaram maior afluência no sábado dia 10 entre as 18h e as 20h (máximo de 76 veículos), e à segunda-feira a maior intensidade deu-se entre as 16h e as 20h (máximo de 59 veículos).

Já o tráfego de veículos não autorizados também atingiu a maior proporção ao sábado entre as 18:00 e 20:00 (124 e 123 veículos em cada hora, respectivamente), e à segunda-feira os números maiores registaram-se entre as 19h e as 21h (62 e 65, respectivamente).

No dia 10 de Maio, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse que o tabuleiro inferior da ponte Luís I, que liga a cidade a Gaia, continuaria "com a utilização que está", ou seja, para a mobilidade suave e transportes públicos.

No dia 8, o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que o balanço da reabertura da ponte apenas à circulação de transportes públicos, bicicletas, táxis e peões era "super positivo".