Atriz brasileira viu vídeo íntimo publicado e diz-se vítima de tentativa de extorsão

Conhecida pela personagem Morte na novela da Globo Quanto Mais Vida, Melhor (2021-2022), a atriz Marcella Maia teve um vídeo íntimo publicado nas redes sociais e em sites de conteúdo pornográfico. Pelo perfil no Instagram, ela disse que teria sido vítima de uma tentativa de extorsão.

"A artista revela que teve seu aparelho celular clonado no último mês e que vem sofrendo com o vazamento de conteúdos íntimos, após não ceder à extorsão", diz trecho da nota. "Ela reitera que foi mais uma vítima da invasão desse crime digital e que as medidas jurídicas já estão sendo tomadas", completa o comunicado.

Por volta das 11h desta quarta-feira (26), o vídeo íntimo no qual a atriz aparece se masturbando embaixo de um chuveiro foi parar nos próprios stories de Marcella. Dez minutos depois, a postagem foi apagada.

Procurada, a assessoria da atriz afirma que o Instagram dela também foi pirateado e que já alterou as senhas. Já o advogado da atriz não respondeu ao F5.

Vítima de Transfobia

Marcella, que é uma mulher trans, já denunciou ter sofrido transfobia em 2021 em Caraíva,no estado da Bahia (BA). Em seu Instagram, ela compartilhou fotos de hematomas nas regiões de seu pescoço, ombro e seio.

"Preconceito existe. Se cuidem. Sem chão, sem forças. Tô viva", escreveu. "Meu corpo não merece isso", continuou a atriz, que ainda incluiu a hashtag "transfobia" na publicação. Ela compareceu a uma delegacia especializada de atendimento à mulher de Porto Seguro.

Na publicação seguinte, Marcella compartilhou um comunicado de sua assessoria de imprensa, afirmando que foi vítima de transfobia. "A violência sofrida pela atriz na última madrugada do dia 22, em Caraíva (BA), trata-se de um caso de transfobia", dizia a nota.

