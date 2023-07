Centro de Portugal: ajude a construir uma compilação de factos curiosos

Com os seus 100 municípios, são vários os atractivos do Centro de Portugal. Para além dos locais de visita obrigatória, são muitas as particularidades desta região do país, que vão desde casos únicos no Mundo à inspiração para grandes obras da História.

Tudo isto está compilado num Compêndio de Singularidades do Centro de Portugal, disponível na página da Turismo do Centro de Portugal, onde já estão várias dezenas de curiosidades.

No entanto, a organização quer ir além e, por isso, está aberta a mais ideias e sugestões. Para tal, pede a ajuda de todos para que sejam identificados mais factores que tornam o Centro um espaço tão especial, apelando a que as sugestões sejam enviadas para comunicacao@turismodocentro.pt.

Curiosidades da Região Centro

Comecemos pela inspiração que a região Centro teve para obras importantes. Como para “Menina da Ria”, de Caetano Veloso, inspirada na cidade de Aveiro. Ou os uniformes de Hogwarts, de “Harry Potter”, que tiveram como inspiração a tradicional capa e batina de Coimbra.

Mas não fica por aqui, porque “A Viagem do Elefante”, de José Saramago, teve como palco a região Centro, depois de uma viagem que o Prémio Nobel da Literatura português fez de Lisboa a Figueira de Castelo Rodrigo, em 2009.

E o que dizer de Monsanto, aldeia histórica no distrito de Castelo Branco, vista como cenário ideal para a prequela de “A Guerra dos Tronos”, intitulada “House of the Dragon”, e filmada em 2021?

Sabia que são precisos dez anos para conhecer o Centro do país? Foto A nova campanha de comunicação da Turismo do Centro de Portugal para 2023/24 pretende revelar as pequenas particularidades desta região de Portugal que a tornam tão especial e irrepetível. Da História à natureza há inúmeras razões para que o Centro de Portugal seja um destino ideal para quem quer viajar com calma e conhecer em profundidade os locais que visita. “As pessoas querem conhecer destinos autênticos, conviver e aprender com as pessoas que nele habitam”, apontou a Turismo do Centro de Portugal a propósito da apresentação da campanha, revelando que esta iniciativa procura dar resposta a um novo tipo de turista que privilegia as experiências qualitativas em relação às quantitativas. O mote é irreverente e pretende espicaçar a curiosidade dos turistas sob a forma de uma pergunta ("Sabias Que?") e informa-os de que os segredos da região são tantos que "são precisos dez anos para conhecer o Centro de Portugal".

Natureza e História numa só região

Os amantes da natureza também têm muitos momentos únicos para viver no Centro de Portugal. Como visitar ilhas. Sim, ilhas no Centro do país. Como as Berlengas, ao largo de Peniche, um dos melhores sítios para mergulho e birdwatching.

Ainda no mar, é possível surfar uma das ondas mais compridas da Europa, na Figueira da Foz, podendo chegar a 1,5 quilómetros. E o que dizer da Nazaré, onde foi surfada a maior onda do Mundo?

Todos os dias centenas de morcegos vigiam a Biblioteca Joanina na Universidade de Coimbra e a Biblioteca do Palácio de Mafra. Tal deve-se à capacidade destes animais capturarem insectos, preservando, assim, os livros destas importantes bibliotecas.

E buracas, sabe o que são? Se não sabe é porque ainda não passou em Condeixa-a-Nova. É lá que está a maior concentração do país destas pequenas grutas, no Vale das Buracas do Casmilo, na Serra do Sicó.

O Centro também é terreno marcado pela História. Como em Torres Vedras, onde as linhas militares travaram as tropas de Napoleão, na 3.ª Invasão Francesa. Ou na Igreja de Santa Cruz, em Coimbra, onde está sepultado o fundador de Portugal e o primeiro rei, D. Afonso Henriques. E em Leiria, local onde foi descoberta a primeira sepultura do Paleolítico Superior da Península Ibérica.

Estas e muitas outras singularidades da Região Centro convidam o visitante a conhecer melhor a zona e a fazer-se à estrada. Por falar em estrada, a mais longa da Europa também atravessa a região: a Nacional 2, que liga Chaves a Faro. E se pudermos dar uma sugestão para ouvir enquanto conduz, por que não saber mais sobre a campanha "Sabias Que?", num dos episódios do podcast "Aqui Entre Nós"?

Boa viagem e até já.