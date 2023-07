Nico González: o sucessor de Busquets que o FC Porto quer para si

O Barcelona tem tido a sua dose de “imperadores do meio”. De Cruyff a Guardiola, de Laudrup a Deco, e três génios ao mesmo tempo, Busquets, Xavi e Iniesta. De Nico González se pensava que iria seguir pelo mesmo caminho, um rapaz feito em La Masia que, mais cedo ou mais tarde, iria tomar conta do meio-campo dos “blaugrana”. Mas o Barcelona não tem tempo para esperar por Nico, e está com pressa para despachar aqueles que considera excedentários. O FC Porto aproveitou e tenta ficar com aquele que chegou a ser visto como o sucessor natural de Busquets para ser o sucessor de Uribe na equipa de Sérgio Conceição.

O negócio foi sendo alinhavado nas últimas semanas e nesta quinta-feira à noite estava na iminência de ser oficializado: os portistas devem pagar oito milhões por 60% do passe de Nico (e opção para comprar os restantes 40% por mais quatro milhões), mas o "Barça", segundo tem avançado a imprensa catalã, assegura o direito de recompra do médio por um valor bastante baixo, 15 milhões de euros, que poderá aumentar para 20 milhões. E isto significa que os “blaugrana” não desistiram totalmente do médio de 21 anos, internacional jovem por Espanha, mas dificilmente o Barcelona o irá fazer, pelo menos nos próximos tempos, porque precisa de dinheiro em caixa para poder registar novos contratos.

Nico deverá ser o segundo reforço confirmado do FC Porto para a nova época, depois do também espanhol Fran Navarro, recrutado ao Gil Vicente por seis milhões de euros. Mas, ao contrário de Navarro, que terá vida difícil em entrar no “onze” enquanto Taremi estiver no Dragão, Nico pode bem ser o sucessor natural de Uribe no meio-campo portista – o colombiano saiu a custo zero para o futebol do Qatar. Não um “seis” puro, nem um “oito” puro, mas um pivot do meio-campo – dependerá sempre da companhia que tiver, seja Grujic, Eustáquio, Otávio, Baró ou outro reforço para o sector que ainda não chegou.

Garcia Pimienta, antigo treinador do Barcelona B e actual técnico do Las Palmas, falava de Nico González como “um jogador que pode marcar uma era”. “Se tudo correr de acordo com o plano, ele vai ser o herdeiro de Busquets”, profetizava Pimienta em Agosto de 2021, quando o jovem galego se estreou pela mão de Ronald Koeman na primeira equipa do "Barça", como suplente utilizado num jogo com a Real Sociedad – entrou aos 83’ para o lugar de… Busquets.

Que tipo de médio é Nicolás González Iglesias? Para começar, é alguém com futebol nos genes, filho de Fran González, médio internacional espanhol que passou toda a carreira no Deportivo da Corunha. Ao contrário do pai, Nico nunca jogou num clube galego, descoberto pelos olheiros do "Barça" aos 11 anos e residente de La Masia desde 2013. Foi Koeman quem lhe deu a primeira oportunidade em 2021 e, depois da saída do holandês, Xavi também lhe deu alguns minutos, terminando a época com 26 jogos na primeira equipa, dois golos marcados e duas assistências.

Na época seguinte, renovou contrato com o "Barça" até 2026, ficou com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros e foi emprestado ao Valência. Teve uma utilização intermitente até Dezembro do ano passado e, depois, sofreu uma lesão (partiu um dedo do pé) que o afastou dos relvados durante quase três meses – ainda regressou a tempo de participar em 13 das últimas 14 jornadas da Liga espanhola.

De regresso a Camp Nou, Xavi ainda o observou na pré-temporada, mas decidiu que ele não tinha lugar no meio-campo do "Barça". E o FC Porto aproveitou para ficar com um médio com grande porte físico (1,88m de altura), mais um médio centro do que um médio defensivo, com capacidade para progredir com a bola no pé e criar superioridade numérica no ataque, para além de ser forte nos duelos individuais e com um enorme acerto no passe. Se tudo isto se manifestar às ordens de Sérgio Conceição, então o FC Porto acertou em cheio e, como pretendia, não gastou assim tanto como isso.