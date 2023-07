Uma volta ao mundo guiada pelos mistérios da escrita

Atlas há muitos. Basta visitar livrarias, que é o mais recomendável, ou procurá-los nos labirintos da Internet, para deparar com centenas ou mesmo milhares de títulos em vários idiomas, acerca de temas tão diversos como a anatomia humana, animais, vinhos, bandeiras, cidades perdidas, os dinossauros, a História Universal, etc. Sobre eles não impende o peso dos céus, como ao Atlas da mitologia grega, embora haja nalguns um peso desumanamente terreno (como nos atlas das duas guerras mundiais) ou de algo mais criminosamente indizível (como no Atlas do Holocausto).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt