Trenque Lauquen, A Viagem de Papa Francisco e outros filmes para ver esta semana

Quando Laura desaparece sem explicação aparente, Rafael e Ezequiel, dois homens que apenas têm em comum o facto de estarem ambos apaixonados por ela, unem esforços para a encontrar.

Ao longo de 12 capítulos, que dividem as quatro horas deste filme, o espectador segue a história dela, ao mesmo tempo que acompanha a busca incessante de Rafael e Ezequiel pelos meandros da cidade argentina de Trenque Lauquen.

Mistura de realismo mágico, thriller e romance, Trenque Lauquen estreou-se na secção Orizzonti do Festival de Veneza e é a quarta longa-metragem da autoria da realizadora argentina Laura Citarella, que escreve o argumento em parceria com a actriz Laura Paredes, que também assume o papel principal.

Jorge Mario Bergoglio, nascido na Argentina dia 17 de Dezembro de 1936, foi eleito Papa em 13 de Março de 2013, no segundo dia do conclave.

Durante os nove anos seguintes à nomeação, percorreu os quatro cantos do mundo, num esforço de chamar a atenção para alguns dos mais prementes problemas da actualidade: a desigualdade, a pobreza, a migração, as guerras e as várias questões ambientais que ameaçam a sobrevivência no planeta.

Inspirado pelo facto de duas das suas viagens – a primeira, ainda em 2013, aos refugiados que desembarcam na ilha de Lampedusa (Itália); a segunda, em 2021, ao Médio Oriente – coincidirem com os itinerários dos filmes Fogo no Mar (Urso de Ouro em Berlim e nomeado ao Óscar de melhor documentário em 2017) e Nocturno (2020), o multipremiado cineasta italiano Gianfranco Rosi usa imagens dos arquivos do Vaticano e com elas faz um tributo a um dos mais consensuais líderes da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, dá-nos uma visão do actual estado do mundo.

Numa aldeia junto à fronteira do Irão com a Turquia, decorrem duas histórias paralelas. Pessoas que se amam enfrentam sérias dificuldades na concretização do seu amor, quer pelos preconceitos da sociedade, quer por temor às autoridades que, mesmo ao longe, as vão vigiando.



Em competição na 79.ª edição do Festival de Cinema de Veneza – onde recebeu o Prémio Especial do Júri –, um filme sobre o valor da liberdade, escrito, produzido, realizado e protagonizado em segredo pelo iraniano Jafar Panahi (Fora-de-Jogo, Isto Não É Um Filme, Táxi, 3 Rostos), há anos perseguido pelo governo iraniano.

Em exibição no dia 27 de Julho de 2023, às 22h, no TVcine Edition e na Filmin

No meio da miséria e do desemprego, Antonio Ricci (Lamberto Maggiorani) consegue finalmente um trabalho a colar cartazes de cinema pelas ruas de Roma. Contudo, para o fazer, ele precisa de ter uma bicicleta, coisa que ele sabe não ter, pois penhorou a sua para alimentar a família.



Desolado, conta à mulher o seu drama e ela arranja uma solução, conseguindo a muito custo recuperar a bicicleta. Mas quando Antonio colava um cartaz de Rita Hayworth, logo no primeiro dia de trabalho, roubam-lhe a bicicleta. Ele faz queixa à polícia, que anota a ocorrência e nada faz. Na verdade, "é só uma bicicleta", como lhe respondem na esquadra.



Depois de uma obstinada busca com o seu filho Bruno (Enzo Staiola) pela cidade, onde por diversas vezes se cruzam com o ladrão, o desesperado Antonio toma uma decisão que o vai desgraçar.

Adaptação do romance homónimo de Luigi Bartolini, um clássico do neo-realismo italiano passado na Roma do pós-Guerra que é também um dos mais comoventes retratos de uma relação entre pai e filho. A realização é da responsabilidade de Vittorio De Sica – com Sergio Leone enquanto assistente de realização não creditado – e o argumento de Cesare Zavattini e Oreste Biancoli.

Em exibição no dia 29 de Julho de 2023, às 15h30, no Teatro Municipal Campo Alegre e na Filmin

Quando uma grande tempestade se forma no Kansas, Dorothy (Judy Garland) e o seu cão Toto são transportados para uma terra mágica. "Já não estamos no Kansas", apercebe-se ao chegar à fantástica Cidade Esmeralda.



Mas com saudades de casa e fugida da Malvada Bruxa do Oeste que lhe quer fazer mal, Dorothy tenta voltar ao Kansas, para junto da tia Em. Começa aí a busca pelo feiticeiro (Frank Morgan) da terra de Oz. Pelo caminho encontra um Espantalho (Ray Bolger) que precisa de um cérebro, um Homem de Lata (Jack Haley) que precisa de um coração, e um Leão medroso (Bert Lahr) que precisa de coragem.



Todos esperam encontrar o grande feiticeiro de Oz para os poder ajudar, antes que a bruxa má (Margaret Hamilton) os apanhe.

Realizado em 1939, um clássico em technicolor produzido pela MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) com assinatura de Victor Fleming, George Cukor e Mervyn LeRoy. O argumento tem por base o romance infantil The Wonderful Wizard of Oz escrito, em 1900, por L. Frank Baum e ilustrado por W. W. Denslow.

Em exibição no dia 1 de Agosto de 2023, às 21h30, na Cinemateca Portuguesa