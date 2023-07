Quinta na TV: A Agente Vermelha e a força vencedora da natureza

Há ainda Borboleta Negra, O Grande Lebowski, The Closer, o Campeonato do Mundo Feminino 2023 e Grande Entrevista.

CINEMA

Borboleta Negra

Cinemundo, 17h40

Paul é um escritor em crise de inspiração que vive sozinho numa velha casa de montanha. Deprimido com uma recente separação, espera usar isso a seu favor para terminar um argumento para um filme que mudará o rumo da sua vida. Um dia, numa ida à cidade mais próxima, conhece Jack e oferece-lhe um lugar para ficar durante alguns dias em troca de pequenos arranjos na habitação. Mas o aparentemente tranquilo Jack toma algumas atitudes despropositadas. Paul começa a ter dúvidas sobre as intenções do seu convidado e a temer pela própria vida. Quando uma terrível tempestade corta a energia e a rede telefónica da zona, um clima de terror instala-se entre os dois, com Paul a ver-se subitamente refém de um demente dentro da sua própria casa. Com assinatura do actor e realizador Brian Goodman (As Teias do Crime), um thriller psicológico com a participação de Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo e também Abel Ferrara (o célebre realizador de Polícia sem Lei ou Pasolini).

A Agente Vermelha

Hollywood, 19h10

Dominika Egorova é uma jovem bailarina russa que, após a morte do pai, é recrutada pelos serviços secretos do seu país. Em troca de uma prometida ajuda à mãe, que se encontra muito doente, acede a aprender a arte da espionagem usando técnicas de sedução para obter informações aos inimigos. O treino é intenso e difícil. Quando lhe é dada a missão de sondar Nate Nash, um agente da CIA que aparenta ter ligações ao Governo russo, e contra todas as regras de protocolo, os dois acabam por se envolver emocionalmente. Isso vai ameaçar as suas vidas as suas nações. Um thriller de espionagem realizado por Francis Lawrence (The Hunger Games: A Revolta – Parte 1 e 2), que tem por base o romance homónimo da autoria de Jason Matthews. O elenco inclui Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker e Jeremy Irons

O Grande Lebowski

AXN Movies, 21h10

Jeff Bridges, Julianne Moore e David Huddleston dão vida a esta sátira em que o estilo dos irmãos Coen é aplicado a Los Angeles, às pistas de bowling e a um herói desocupado que se auto-intitula de “The Dude”. Apesar de ter sido arrasado por boa parte da crítica na estreia, em 1998, concorreu ao Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim desse ano e tornou-se um filme de culto.

SÉRIE

The Closer

Fox Crime, 22h

A série da Fox Crime (que esteve no ar entre 2005 e 2012) está de regresso, rebobinando até à primeira temporada com um episódio duplo. Como o título indica, a protagonista, a detective de homicídios Brenda Leigh Johnson (Kyra Sedgwick), é capaz de fechar os seus casos de forma eficaz. Onde as aparências enganam, ela usa a sua formação na CIA e métodos especiais para conseguir resultados. O elenco principal conta ainda com J. K. Simmons, Corey Reynolds, Robert Gosselt, G. W. Bailey, Tony Denison, Jon Tenney, Michael Paul Chan, Raymond Cruz, Gina Ravera, Phillip P. Keene e Mary McDonnell.

DOCUMENTÁRIO

A Natureza Vence Sempre

RTP2, 16h

Estreia. Documentário que explora como a queda do muro de Berlim viu a natureza tomar conta do espaço anteriormente ocupado pela fronteira denominada Cortina de Ferro, que se estendia por 1393 quilómetros, atravessando a Alemanha.

DESPORTO

FIFA Campeonato do Mundo Feminino 2023

RTP1, 8h30

O Mundial de Futebol Feminino decorre até 20 de Agosto na Austrália e Nova Zelândia. A nossa selecção nacional participa pela primeira vez e este é o segundo de três jogos de Portugal, na fase de grupos, que hoje defronta o Vietname.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

RTP1, 1h

Aproxima-se a Jornada Mundial da Juventude, que trará o Papa a Portugal. A uma semana do evento, esta entrevista com o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro, procura responder à pergunta: está o país preparado para um encontro desta envergadura e o que é sacrificado para que este aconteça?