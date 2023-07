Hospital Santa Maria realizou em 2022 o maior número de partos dos últimos oito anos

No ano passado, a maternidade do Hospital Santa Maria realizou 2611 partos, o número mais alto dos últimos oito anos. O dado faz parte de um conjunto de informações que o antigo director do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução enviou para a Comissão Parlamentar de Saúde, em resposta às declarações da presidente do conselho de administração e director clínico do Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte (CHULN) de que os indicadores assistenciais do serviço de obstetrícia “não são bons”.

