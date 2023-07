Em família, com o pé no chão ou de pernas para o ar

FESTAS

O Mundo ao Contrário

28 a 30 de Julho

Contrariar a rotina e embarcar com a família num universo de fantasia calcorreando uma rota de criatividade, humor e um pouco de absurdo. É esta a proposta d’O Mundo ao Contrário, evento apostado em pôr Paredes de Coura de pernas para o ar para aliviar as dores do quotidiano.

Novo circo, teatro, clown, música, oficinas de artes plásticas, residências artísticas, pinturas faciais, jogos tradicionais, workshops de cerâmica, uma exposição de fanzines, passeios de comboio e animação de rua fazem parte do programa, que se desfia ao longo de três dias por lugares como o Centro Cultural, os largos Visconde de Moselos, 5 de Outubro e Hintze Ribeiro ou o chafariz com o mesmo nome.

A semear sorrisos e aplausos ali estão artistas de Portugal, Espanha, Argentina, Chile, Alemanha e Itália e um lote de produções onde se pode, por exemplo, entrar na floresta imaginada de Musko, viajar com os Pescadores da Lua do Seistopeia, dar largas à arte de Bien Joué da Cia Fermín Morá, escutar as notas de Mão Verde, dar de caras com o Desequilíbrio Urbano de Karcocha e abrir a cortina da elegância no Glamping de Su.Ma. A entrada é livre.

Tum Tá Tum Tum - Festa da Percussão

28 e 29 de Julho

A percussão nas suas múltiplas expressões toma conta de Carrazeda de Ansiães. Das performances de rua ao cinema documental, passando por workshops de cajon e percussão tradicional portuguesa, concertos e animação, a iniciativa organizada pela promotora De Mi Para Si acerta o passo ao cartaz por meio de batidas e em comunidade.

Batucada Bloquinho Aperta, Always Drinking Marching Band, Batalá Braga, Sanke World Music e o espectáculo Lúmen, Gigantes de Luz são alguns dos nomes que marcam presença no cartaz desta terceira edição.

Sexta e sábado, a partir das 17h, com entrada gratuita.

Foto Always Drinking Marching Band DR

Rua a Brincar

30 de Julho

Insufláveis, pilates em família, a oficina Escola da Natureza – Mar, Rio e Floresta e, até, um bolo de aniversário.

Assim se faz a festa dos dois anos do projecto Rua a Brincar, que tem como missão levar as crianças de volta às brincadeiras livres na rua, “sem estrutura ou controle excessivo”, para estimular a criatividade, o desenvolvimento e a interacção social, emocional e física de cada petiz. O Playday Família está marcado para domingo, das 10h às 13h, no Jardim da Marina de Viana do Castelo. A entrada é livre.

FESTIVAL

Andanças

27 a 30 de Julho

Era uma vez uma aldeia global onde reinava o legado dos bailes populares e das danças tradicionais, portuguesas e do mundo, e as gentes de dentro e de fora se alimentavam da partilha de saberes e culturas.

O postal volta a tomar conta da aldeia de Campinho, junto ao Alqueva, cortesia da Associação PédeXumbo, que ali desfia mais uma edição (a terceira em terras de Monsaraz) do festival Andanças.

Com a música e a dança a regular as energias ao longo dos quatro dias – e sempre com o devido respeito pelo ritmo alentejano, distribuindo oficinas e bailes pelas manhãs e finais de tarde, para que as horas da sesta debaixo do chaparro não sejam comprometidas –, o programa inclui ainda performances, arruadas, conversas, oficinas para todas as idades, um mercado de artesanato e tasquinhas.

Num evento onde “o palco é para toda a gente” e entram passos que vão das “Chamarritas ao Bollywood”, há também passeios de barco, percursos pedestres por Monsaraz e visitas ao Observatório do Lago Alqueva e à destilaria Gin Sharish.

Bilhetes a 25€ (dia) e 100€ (passe); programa detalhado em www.andancas.net.

TEATRO

A Bela Adormecida

23 de Julho a 1 de Outubro

No Jardim Botânico Tropical da Universidade de Lisboa, a Byfurcação Teatro leva a palco a sua versão do clássico de Charles Perrault sobre a história da bela princesa Aurora que, depois de adormecida durante cem anos, desperta para encontrar a felicidade.

Adaptada por João Ascenso e encenada por Paulo Cintrão – que partilham a interpretação com João Parreira, Maria Curado Ribeiro e Ricardo Karitsis –, a peça está em cena todos os domingos, às 11h e às 15h, com bilhetes a 10€ (8€ para crianças até aos 12 anos e séniores).

Irmãos Grimm’aratona

28 e 29 de Julho

O Baú dos Segredos lança-se aos 209 contos dos irmãos Grimm para construir um espectáculo “louco e desenfreado”, em jeito de maratona, onde tanto entram figuras queridas como a Branca de Neve, a Bela Adormecida ou a Cinderela, como as personagens obscuras de A Magra Elisa e O Diabo e Sua Avó.

Com encenação de Ana J. Regueiras, Marta João e Luísa Alves, a peça para toda a família é apresentada sexta e sábado, às 21h30, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. Os bilhetes custam 4€.

MÚSICA

Concurso Internacional Santa Cecília

24 a 30 de Julho

Mais de 85 pianistas de dezena e meia de países participam na 25.ª edição do emblemático concurso de piano.

Com provas abertas ao público de segunda a sexta-feira, na Casa da Música do Porto e na Fundação Manuel António da Mota, a competição tem como pontos altos a Maratona de Piano protagonizada por músicos entre os seis e os 32 anos (dia 29, a partir das 11h, na Reitoria da Universidade do Porto, grátis) e o espectáculo que junta os finalistas à Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a batuta do maestro Osvaldo Ferreira (dia 30, às 18h15, na Casa da Música, bilhetes a 10€).

VISITAS

3D Fun Art Museum

Em permanência

Depois do Funchal e de Lisboa, abre portas em Portimão o museu da diversão em 3D. Aqui não é proibido fotografar, é aliás mais do que encorajado.

Na boca de um tubarão ou na asa de um avião, a desafiar a gravidade ou a surfar uma boa onda, a interagir com dinossauros e obras de arte ou a manipular ilusões, os visitantes entram em cenários diversos (cerca de 40) e saem de lá não só com memórias capazes de enganar o olhar mais distraído como com fotografias de inegável potencial “instagramável”.

Aberto todos os dias, entre as 10h e as 21h. O preço dos bilhetes é de 9€ (crianças dos cinco aos 12 anos) e 13€ (adulto), havendo lugar a descontos para famílias e grupos. A entrada é gratuita para menores de quatro anos.

Foto 3D Fun Art Museum DR

Enigmas do Palácio

29 de Julho a 30 de Setembro

Uma visita com encenação histórica ao Palácio Nacional de Queluz (Sintra). Guiada por figuras de outros tempos e animada com apontamentos culturais da época oitocentista, convoca os participantes a escolher o rumo da viagem e a orientar o percurso da descoberta.

Exclusiva para grupos particulares (mais de 12 pessoas), e destinada a famílias com crianças a partir dos cinco anos, tem um custo de 14€. A sessão de 29 de Julho está esgotada; as próximas visitas estão agendadas para os dias 26 de Agosto e 30 de Setembro, às 15h, mediante reserva aqui.

FEIRAS

Feira de Sant’Iago

21 de Julho a 6 de Agosto

Depois de interrupções e versões confinadas, a feira secular regressa ao modelo tradicional. Com duas semanas e mais de 440 anos de história, o programa vale-se de música, teatro, dança, circo, gastronomia e artesanato para evocar a multiculturalidade e a riqueza do concelho de Setúbal.

É no Parque das Manteigadas que se concentra a animação, este ano com honras especiais ao centenário do nascimento do poeta português Sebastião da Gama.

A par de um cartaz recheado com as notas de Aurea, Bateu Matou, Linda Martini, Julinho KSD, Toy, Bárbara Tinoco e Pedro Abrunhosa, entre muitos outros, e de novidades como uma zona desportiva ou uma feira do livro e do disco, os mais novos podem contar com as habituais diversões e carrosséis, o espectáculo Masha e o Urso + Ovelha Choné, ateliês de artes plásticas e jogos tradicionais.

As portas estão abertas a partir das 18h nos dias úteis e das 16h ao fim-de-semana, encerrando à 1h (sextas e sábados até às 2h). A entrada é livre.