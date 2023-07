Sp. Braga cede primeiro empate na pré-época frente à Roma

O Sp. Braga cedeu nesta quarta-feira o seu primeiro empate na pré-temporada, com um 1-1 em Albufeira frente à Roma. Depois de quatro jogos só com vitórias e com um registo de dez golos marcados e dois sofridos, a formação minhota não lidou muito bem durante quase todo o encontro com a formação orientada por José Mourinho, que está mais atrasada na sua preparação. Um golo do internacional italiano El Shaarawi começou por marcar a diferença no marcador, mas um espectacular pontapé de Bruma perto do final garantiu o empate para o Sp. Braga.

Artur Jorge fez alinhar de início dois dos seus reforços para a nova época, o experiente central português José Fonte (ex-Lille) e o médio brasileiro Vítor Carvalho (ex-Gil Vicente), mas o Sp. Braga, tirando algumas investidas de Bruma e um livre directo com algum perigo de Ricardo Horta, foi quase sempre inofensivo.

Já a Roma, com Rui Patrício na baliza, foi de uma enorme eficácia. Criou duas oportunidades, marcou um golo, aos 32’, numa boa jogada pela esquerda conduzida por Zalewski e concluída na pequena área por El Shaarawi.

Na segunda parte, tanto Artur Jorge como José Mourinho foram metendo pernas frescas em campo. A Roma manteve a sua solidez defensiva até aos últimos minutos do jogo, quando o Sp. Braga acabaria por empatar.

Jogada pela direita, com a bola a passar pela cabeça de Banza e, depois, por Bruma, que fez um empate com um belo remate à meia-volta para o empate – merecido para o internacional português, que foi aquele que mais se destacou nos minhotos.

A pré-época do Sp. Braga prossegue com o jogo de apresentação aos sócios com o Nice, no próximo sábado, seguindo-se a 8 de Agosto a estreia oficial na época, com uma recepção aos sérvios do TSC Backa Topola, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.