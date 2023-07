A “roja” reconstruiu-se e quer ganhar

Em Setembro do ano passado, rebentou a “bomba” na selecção feminina de Espanha: 15 jogadoras internacionais escreveram uma carta à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) exigindo a demissão imediata do seleccionador, Jorge Vilda, no cargo desde 2015. Foi uma exigência em forma de ultimato: ou ele, ou nós. A federação não cedeu, as 15 jogadoras deixaram de ser convocadas e isso, pensou-se, iria destruir as hipóteses de um bom Mundial para a “roja”. Onze meses depois, a Espanha assume-se como uma das favoritas e já está nos oitavos-de-final, com duas vitórias de goleada nos dois primeiros jogos.

Na base da exigência das 15 jogadoras estaria uma avaliação de pouca competência e ambição por parte de Vilda, que desempenha o cargo desde 2015, aliada à constatação de algum amadorismo que envolvia a própria selecção feminina – longas viagens de autocarro, particulares contra selecções fracas, treinos “aborrecidos e com pouca intensidade”, como disse uma das 15 jogadoras ao El País, citada num artigo que tinha como título “A selecção feminina de futebol está partida”. A RFEF segurou Vilda e Vilda segurou-se a si próprio no cargo. “Não me demito. Isto é um ridículo mundial.”

O que está a acontecer no Mundial co-organizado por Austrália e Nova Zelândia contraria as expectativas mais pessimistas. A “roja” passeou-se pelos dois primeiros jogos da fase de grupos – 3-0 à Costa Rica e 5-0 à Zâmbia – para ser uma das primeiras apuradas para os jogos a eliminar, a par do Japão, que também teve duas vitórias nos dois primeiros jogos do Grupo C. E já ninguém se lembra (ou quer lembrar) das 15 rebeldes que apostaram a sua carreira internacional – até porque, a poucos meses de se conhecer a convocatória para o Mundial, 12 delas voltaram atrás e mostraram-se disponíveis para voltar.

Só três das que mudaram de ideias é que foram chamadas por Vilda, duas do Barcelona, a média Aitana Bonmatí e a avançada Mariona Caldentey, e Ona Battle, lateral que será do Barcelona a partir da próxima época. Todas as outras ficaram de fora, incluindo quatro do Barcelona, vencedor a última Liga dos Campeões feminina. Mas a equipa catalã continua a ser a base desta selecção espanhola, com oito jogadoras, incluindo Bonmatí, eleita a melhor da Champions em 2022-23, ou Alexia Putellas, Bola de Ouro em 2021 e 2022, que passou quase toda a época de fora por lesão.

E, 11 meses depois, a selecção que o El País dizia que estava “partida” é agora “uma máquina”, segundo o mesmo jornal. “Como se fosse o mecanismo de um relógio, não há peça que não encaixe”, reforça o El País. Bonmatí, peça central desse relógio espanhol e uma das ex-amotinadas, garantiu, num artigo publicado há poucos dias no Players Tribune, que houve uma aproximação entre aquilo que defendia para a selecção e a posição da RFEF.

“Foi muito difícil ficar de fora. Ficámos fora dos jogos, perdemos patrocinadores, dinheiro, tudo. Somos massacradas na imprensa. Mas queria fazer parte disto e sentia que a federação tinha de investir mais em nós. Tinha de haver algumas mudanças para conseguirmos ganhar grandes competições. Durante a época, tive várias reuniões e aceitámos que algo tinha de mudar. Por agora, a federação dá-nos tudo o que merecemos. E, por isso, decidi jogar no Mundial”, reforçou a craque do Barcelona. “E, por agora, não vou falar mais sobre isto.” Nem ela, nem mais ninguém falou sobre a revolta das 15. Porque a Espanha está a ganhar.