Conheça a selecção portuguesa: Diana Gomes

Faz nesta quarta-feira 25 anos e é uma das titulares indiscutíveis da selecção portuguesa que está na Nova Zelândia. Diana Gomes, natural de Paços de Ferreira, joga actualmente no Sevilha e soma já 37 internacionalizações na principal equipa nacional, embora muitas mais nas selecções jovens, sinal de que há muitos anos que a sua qualidade é reconhecida.

Ser futebolista foi um sonho que sempre a acompanhou. “Comecei a jogar com os meus irmãos e amigos e tinha o hábito de jogar futebol na varanda de minha casa. Um senhor passava lá todos os dias a pé e via-me aos pontapés na bola e, um dia, pediu à minha mãe para eu ir jogar futebol para o Citânia de Sanfins com os rapazes “, contou numa entrevista concedida ao site do Sp. Braga.

“Os rapazes tinham muito respeito por mim. Nos jogos, os rapazes davam-me prioridade tanto para me equipar, como para tomar banho no final. Adorei começar a jogar com rapazes, para além de desenvolver muito mais rápido o meu futebol, foi fundamental para crescer a nível pessoal”, acrescentou.

Começou aí a aventura de Diana Gomes com passagens posteriores pelo Freamunde, Valadares Gaia e Sp. Braga, antes de ultrapassar as fronteiras nacionais e assinar um contrato com o Sevilha até 2024.

Já confessou que o melhor momento a nível desportivo foi ter conquistado o título de campeã nacional ao serviço do emblema minhoto mas, provavelmente, essa avaliação será alterada depois desta experiência pioneira num Mundial feminino de futebol.