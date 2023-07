Quarta na TV: Heróis Lendários e o regresso de The Closer

Con Air - Fortaleza Voadora, o regresso da segunda temporada de Foi Assim Que Aconteceu… Com o Teu Pai ou Notre-Dame em Chamas são outras sugestões do dia.

CINEMA

Con Air - Fortaleza Voadora

Hollywood, 15h40

Um filme de acção que se tornou num clássico dos anos 1990. Nicolas Cage é Cameron Poe, um condenado inocente que é transferido de avião para outro estabelecimento prisional. Juntamente com ele vão outros prisioneiros de máxima segurança que, a meio da viagem, conseguem desviar o avião. Cabe a Cameron Poe, o condenado de bom coração, enfrentar sozinho o impressionante elenco de malfeitores, que inclui Cyrus, the Virus (John Malkovich), Diamond Dog (Ving Rhames) e Garland Greene (Steve Buscemi). Entretanto, em terra, Vince Larkin (John Cusack) e o seu agente Duncan Malloy (Colm Meaney) tentam arranjar uma maneira de resolver a situação. Realizado por Simon West (Lara Croft: Tomb Raider, The Mechanic - O Profissional).

Notre-Dame em Chamas

TVCine Top, 19h40

Apoiado em imagens reais transmitidas na altura um pouco por todo o mundo, um filme dramático que ficciona os eventos ocorridos em Paris no dia 15 de Abril de 2019, quando a catedral de Notre-Dame enfrentou o maior incêndio da sua história. Durante dias, homens e mulheres arriscaram as suas vidas para controlar o fogo e evitar o colapso de um dos maiores ícones da capital francesa. Produzido pela Pathé Films e a TF1 Films Production, em parceria com a italiana Wildside, foi realizado por Jean-Jacques Annaud (O Nome da Rosa, Sete Anos no Tibete), que também escreveu o argumento a meias com Thomas Bidegain.

Virgem aos 40 Anos

AXN Movies, 21h10

Já na sua meia-idade, Andy Stitzer tem um bom emprego, um bom apartamento, colecciona livros de banda desenhada e tem bons amigos, mas há uma coisa que ele tem que a maioria das pessoas à sua volta não tem: a sua virgindade. Para Andy isso não é um problema assim tão grande, mas para os seus amigos é. E eles estão dispostos a ajudar a resolver a situação.

Noite Escura

TVCine Edition, 23h50

Uma noite escura de Inverno, algures na província portuguesa. Uma casa de alterne onde está a começar mais um dia de trabalho para a família que a gere. Pai, mãe e duas filhas, raparigas que entretêm e seduzem os clientes, um mundo de aparências e onde os sonhos de ter uma outra vida acabarão por se desfazer. Porque o pai, a quem um negócio correu mal, se verá obrigado a sacrificar a sua filha mais nova e assim acabará por destruir toda a família. Noite Escura, filme de João Canijo, apresentado na Selecção Oficial do Festival de Cannes e baseado numa peça de Eurípides, Ifigénia em Aulis, aqui transposta para um mundo sórdido em que tudo se vende.

SÉRIE

Foi Assim Que Aconteceu… Com o Teu Pai

Disney+, streaming

Depois de Foi Assim que Aconteceu, que contava a história de como Ted conheceu a mãe dos seus filhos ao longo de nove longas temporadas, estamos agora a descobrir a história de Sophie, que conta ao filho como conheceu o pai dele — a Sophie do futuro que conta a história é Kim Cattrall (Sexo e a Cidade), a que está a viver a história é Hilary Duff. E Sophie tem um percurso bastante diferente de Ted, mas mesmo assim influenciado pelo seu grupo de amigos. Aqui, não só terão de descobrir quem são e o que querem, mas também navegar um mundo onde o romance tem muito mais interferência tecnológica do que antigamente, com as aplicações de encontros a oferecer um rol de opções e potenciais desastres. Hoje estreia a segunda parte da segunda temporada.

DOCUMENTÁRIOS

A Baía da Grande Maré

RTP2, 16h11

Estreia. Estamos na baía do Monte Saint-Michel, cuja característica mais impressionante é a maré poderosa. O documentário de Alexandra Barbot leva-nos maré adentro para descobrir tudo o que está escondido pela mesma, fauna e flora, e para assistir à rara grande Maré do Equinócio.

Heróis Lendários

RTP2, 23h02

Estreia. Uma série de três episódios que, em cada um, averigua diferentes histórias do género fantástico que se tornam parte do tecido cultural da Humanidade. A história bíblica de Noé, a medievel do Rei Artur e os seus cavaleiros à roda da távola, bem como a saga nórdica de Siegfried e dos Nibelungos. Onde é que factos se mesclam com a ficção e como podemos discernir novas perspectivas perante estas narrativas?