Quando está já decorrido meio século sobre o fim da guerra que durante treze anos travamos com os países a que agora chamamos irmãos, para nossa tristeza e decepção ainda podemos assistir a manifestações como esta em que um grupo numeroso de antigos combatentes em visível desespero e justificada revolta, reivindicam ao Governo umas migalhas que garantam a dignidade dos seus últimos dias, testemunho inequívoco que alguma coisa está mal entre nós.

Todos sabemos, está bem à vista que os sucessivos governos democráticos, por razões que a história se encarregará de explicar, sempre se distanciaram dessa geração que à custa de gigantescos sacrifícios deu tempo para que a desejada e justa solução politica trouxesse a paz, razão sobeja para que as promessas de apoio então conhecidas pudessem agora ser cumpridas.

Aquilo que os mais necessitados dos antigos combatentes precisam não é o emblema ou a bandeira nos funerais, mas sim o apoio social e médico, algum suporte financeiro e sobretudo respeito pelo seu passado. E, isso, não ficou garantido no diploma legal publicado com pompa mas sem conteúdo em 2020 que mais não foi senão uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma.

Para a anunciada manifestação de Agosto frente ao palácio de Belém, aqui deixamos a nossa total solidariedade e a esperança que o Governo, não obstante o cansaço e confusão que revela desperte finalmente para um acto de absoluta justiça.

José Manuel Pavão, Porto

No mundo da lua

Não compreendi muito bem o triunfalismo com que Luís Montenegro brindou o seu colega espanhol Feijóo pelos resultados das eleições espanholas. Só quem tem um apego enorme ao wishful thinking consegue transformar um êxito aritmético sem consequências práticas num facto relevante para o futuro de um país. Montenegro entende que Feijóo deverá congratular-se com a "retumbante vitória" e, consequentemente, formar governo. Sem ponta de cinismo, apetece-me secundá-lo, e esperar para ver, em Espanha, aqui e agora, um governo do PP a ser viabilizado nas Cortes…

Será que nunca mais nos vemos livres dos políticos que confundem a realidade com os seus próprios desejos? Tenho esperança de que Feijóo tenha bem mais o que fazer do que andar a perder tempo em efabular potenciais governos que, por muito perfeitos que sejam, são totalmente inviáveis. Seria como elaborarmos listas de despesas para a taluda que nos há-de sair no Totoloto.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Eleições em Espanha

Na pátria de Cervantes tudo se perfila para que a configuração do futuro governo espanhol seja uma paella com PSOE e pequenos partidos. Política em Espanha é sinónimo de paixão, ao contrário de Portugal. Alberto Feijóo vai espelhar Passos Coelho, quando este venceu as legislativas de 2015, mas foi ultrapassado pela sede de poder de António Costa que foi beber às fontes do PCP e do BE. Estes, ávidos de poder aceleraram a "geringonça". Ganhar eleições nem sempre significa formar governo. António Costa ganhou fôlego, André Ventura desacelerou e Luís Montenegro sorri amarelo. Assim vai Espanha cantando e rindo.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Todos os dias deviam ser JMJ

Estamos a pouco mais de uma semana para a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai decorrer na capital de 1 de Agosto a 6 Agosto de 2023, com a presença da mais alta individualidade da Igreja Católica, o Papa Francisco. Lisboa vai-se vestir com roupa nova e lavada, para receber tão alta individualidade, não importa ou não interessa o custo desta recepção. Nessa semana, tudo vai ser melhor, em especial para os lisboetas. Mais transportes, mais médicos e enfermeiros (voluntários, claro), mais polícias, mais gente disposta a voluntariar-se e a contribuir para que tudo corra de feição. Não importa se nos restantes dias tudo não passe de uma miragem, e os cidadãos passem mal. Sem transportes, sem médicos, enfim um grande flagelo. Onde continuam a existir os sem abrigo, sem que os “cabecilhas” da nação resolvam seja o que for. Como eu gostava que todos dos dias fossem JMJ.

Mário da Silva Jesus, Codivel

