Jeff Machado: Polícia indicia três homens e conclui inquérito sobre a morte do actor

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu a investigação sobre a morte do actor Jeff Machado, 44 anos, assassinado em 23 de Janeiro. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) indiciou três homens.

Apontado como autor do crime, Bruno de Souza Rodrigues foi indiciado por oito delitos: homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver; fraude; tentativa de fraude; furto; invasão de dispositivo informático; maus-tratos a animais e falsa identidade.

Jeander Vinicius da Silva Braga, que assim como Bruno também está detido, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos. Outro homem também será responsabilizado por abrigar de forma precária os oito cães de Jeff num centro espírita.

De acordo com informações da Polícia Civil, o inquérito concluiu que Bruno, que afirmava trabalhar como produtor da TV Globo, ofereceu a Jeff Machado uma oportunidade numa futura novela e exigiu que o actor pagasse 25 mil reais (4790€) para garantir a vaga. Quando não conseguiu enganar mais Jeff, Bruno optou por matá-lo.

Conforme as investigações, a vítima foi dopada, asfixiada e estrangulada com um fio de telefone. O corpo foi colocado num baú pertencente ao próprio actor, enterrado e cimentado nos fundos de uma propriedade no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

Jeander foi o responsável por transportar o corpo até à casa arrendada e por abrir o buraco onde o baú com o cadáver da vítima foi depositado. Segundo a DDPA, Bruno ainda tentou vender o carro de Jeff e fez compras com os cartões do actor no valor de sete mil reais (1340€).

Jeff Machado era natural da cidade de Araranguá, estado de Santa Catarina, mas residia há alguns anos no Rio de Janeiro. De acordo com o seu perfil no Instagram, além de actor, era também modelo, produtor, jornalista e assessor de imprensa. Na televisão, teve participações na série Malhação e nas telenovelas Dona do Pedaço e Bom Sucesso.