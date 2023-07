Galaicofolia, quando a recriação histórica é só uma parte da festa

Cuspidores de fogo, tocadores de búzios, peleiros, ferreiros e trovadores. Podemos sempre dizer que foi uma recriação, mas o certo é que uma boa parte da Galaicofolia, evento que voltou ao Castro de S. Lourenço, em Vila Chã, Esposende, depois de um interregno de três anos — pandemia e incêndios a quanto obrigam —, é real, acontece à nossa frente graças a artistas e artesãos que durante 30 horas de animação, distribuídas por quatro dias, proporcionaram a cerca de 40 mil visitantes "2000 mil anos de festa".

Voltou à ribalta o castro da Idade do Ferro e a sua importância arqueológica na forma de dramatizações de contos e de lendas, combates de gladiadores, danças e música, peças de teatro, números de circo e inúmeros exemplos da rotina da vivência castreja, as artes e os ofícios no aldeamento galaico no núcleo do castro.

No evento âncora na programação cultural do município de Esposende, não faltaram as barracas de um mercado com muito artesanato, diversas áreas gastronómicas (cerveja artesanal, crepes no fogo, gelado na chapa, etc.) e muitas actividades para todas as idades, principalmente para os mais novos.