Isenção do IVA em bens alimentares poderá ser prolongada para 2024

O ministro das Finanças admite analisar a extensão da isenção do IVA do cabaz de bens alimentares “essenciais” para 2024. "Vamos avaliar em função da evolução da inflação, das taxas de juro, das necessidades em cada momento, quais são as medidas eficazes. Por isso, a decisão que tomamos é manter até ao final do ano o IVA zero, e vamos avaliar sempre neste sentido", diz Fernando Medina.

O cabaz essencial composto por 46 bens alimentares entrou em vigor a 18 de Abril, tendo ficado previsto, inicialmente, manter-se a isenção daquele imposto até 31 de Outubro.

