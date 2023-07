Excedente orçamental deve-se à "dinâmica do emprego", IRC e redução de despesa

"O principal [factor para o excedente orçamental] tem a ver com o emprego, com a dinâmica do emprego, quer seja por via da população empregada, quer seja por via do aumento das remunerações. Houve um acréscimo de IRC face àquilo que era a expectativa. A nível da despesa, é menor". São estes os três principais factores, de acordo com o ministro das Finanças, para se registar um excedente orçamental no primeiro trimestre, um feito inédito nas finanças portuguesas.

Com a ajuda de um aumento expressivo da receita fiscal e contributiva, a par com crescimentos da despesa bem abaixo do ritmo da economia, Portugal registou nos primeiros três meses deste ano, o melhor resultado orçamental de que há registo neste século num primeiro trimestre do ano, dando sinais de que o saldo das contas públicas pode este ano voltar a surpreender pela positiva.

De acordo com os dados das contas nacionais publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, as Administrações Públicas registaram no primeiro trimestre de 2023 um excedente orçamental de 761,3 milhões de euros, um valor equivalente a 1,2% do PIB.

