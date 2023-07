Medina diz que taxa dos Certificados de Aforro é uma das mais competitivas

Na sequência de uma desaceleração em investimentos nos Certificados de Aforro, Fernando Medina realça que a taxa dos mesmos é das mais competitivas. "Quantos bancos têm regimes com a remuneração, instrumentos de poupança, com a remuneração que os certificados de aforro estão a dar neste momento, com a liberdade de resgate que os certificados dão, quantos produtos competitivos existem no mercado português? Diria muito poucos", questiona-se.

As famílias portuguesas subscreveram, em Junho, 670 milhões de euros em Certificados de Aforro, segundo dados do Banco de Portugal, números que reflectem uma forte desaceleração na procura por este tipo de investimento sem grande risco em títulos de dívida pública.

O volume aplicado em Certificados de Aforro atinge agora, em termos acumulados, os 33.220 milhões de euros, depois de um crescimento de 2% face aos 32.550 milhões contabilizados em Maio. Trata-se da menor variação percentual dos últimos 12 meses e, em termos nominais, do menor crescimento desde Agosto de 2022, quando tinham sido acrescentados a este stock cerca de 627 milhões de euros em novas subscrições.

