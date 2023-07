Vitória do Sporting e com golo de Gyokeres

Rúben Amorim deve ter terminado esta terça-feira satisfeito. Depois do empate a um golo no jogo matinal contra o Portimonense (Geny Catamo), à noite o treinador do Sporting viu a sua equipa vencer a Real Sociedad por 3-0 com uma boa exibição e com o reforço Gyokeres a marcar o primeiro golo da partida e a deixar boa impressão.

A expectativa era grande e não saiu defraudada. O avançado sueco que o Sporting foi contratar ao Coventry mostrou capacidade de choque, rapidez e instinto finalizador e bastaram 19’ minutos para que Gyokeres festejasse pela primeira vez um golo com a camisola “leonina”, naquela que foi a primeira ocasião de perigo dos “verde e brancos” na partida — Esgaio cruzou rasteiro da direita, um defesa da Real Sociedad fez um corte defeituoso e a bola sobrou para o sueco que rematou de primeira para o fundo da baliza basca.

Com Paulinho também em campo na zona de ataque sportinguista, num ensaio que Rúben Amorim tem repetido nesta pré-temporada, a Real Sociedad até tinha mais posse de bola, mas era o Sporting que marcava. Pouco antes do intervalo, um grande passe de Pedro Gonçalves (que jogou atrás do avançado sueco), a desmarcar Esgaio, ofereceu ao lateral o segundo golo e uma vantagem confortável para o segundo tempo.

Após o intervalo, o Sporting teve mais bola. A Real Sociedade mexeu cedo na sua equipa e perdeu o controlo da partida. Aproveitou o Sporting, que chegou aos 3-0 por intermédio de Pedro Gonçalves, aos 55’, após boa assistência de Nuno Santos.

A partir desse momento o jogo foi decaindo de intensidade e de interesse com o Sporting a chegar ao fim do encontro reduzido a dez unidades depois de um cartão vermelho (84’) mostrado a Leonardo Barroso por uma entrada violenta sobre um adversário do jovem “leão” que se estreava nesta terça-feira.