Na primeira derrota do Benfica, Ristic continua a “suplicar” por um lugar

O lateral, que entrou na segunda parte (no “onze” teoricamente menos forte), voltou a marcar pontos e mostrar qualidade ofensiva na derrota do Benfica.

O Benfica jogou nesta terça-feira frente ao Burnley e levou deste jogo particular, no Restelo, uma derrota por 2-0. Mas mais importante do que o resultado, como sempre nestes jogos, é aquilo que eles dizem para o futuro. E este jogo voltou a dizer que Ristic “pede” uma posição de maior estatuto, no mínimo quando os jogos requerem golos e ataque.

O lateral sérvio já na temporada passada tinha dado excelentes indicações nas poucas oportunidades que teve, algo que continua a mostrar nesta pré-temporada, apesar de Roger Schmidt parecer preferir o defensivamente mais competente Jurasék, o lateral mais caro da história do clube. A luta está aberta, já que o lateral sérvio, muito dinâmico e técnico, quer por fora quer por dentro, voltou a mostrar qualidade no cruzamento, no passe e na tomada de decisão.

Para os jogos oficiais, até pelo “onze” desta terça-feira, já haverá oito jogadores com “bilhete comprado”: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi (que não jogou), Kokçu, Di María, Rafa e Ramos.

Depois, Aursnes poderá estar à frente de Florentino na posição 6, Jurasék com vantagem sobre Ristic e João Mário com favoritismo em relação a Neres – que já no final da temporada passada pareceu ser visto como desbloqueador a partir do banco.

A partida frente ao Burnley adensou as certezas dos oito “cativos” e adensou também as dúvidas em dois dos três discutíveis – Ristic esteve muito melhor do que Jurasék e Neres fez um pouco mais do que João Mário.

A primeira parte, com o tal “onze” mais forte, mostrou um Benfica muito dinâmico, com boa variabilidade ofensiva, ocasiões de golo e bastante pressionante, mas nem sempre com boa transição defensiva: Kokçu, que voltou a mostrar uma qualidade técnica tremenda, não foi jogador para responder a esse problema antigo.

Na segunda parte, com um “onze” teoricamente menos capaz, o Benfica sofreu um golo num momento em que tinha a defesa exposta – e teve-a várias vezes – e atacou muito pela velocidade e profundidade, mais do que pelo ataque posicional.

O jogo passou a valer, assim, pelo que cada um fazia individualmente e Ristic e João Neves (a lateral-direito) marcaram pontos. Quem não marcou pontos alguns foi Samuel Soares, jovem guarda-redes da segunda parte que ofereceu o 2-0 ao Burnley num erro individual.