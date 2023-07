Ledecky vence o 20.º ouro em Mundiais e iguala recorde de Phelps

A norte-americana, de 26 anos, venceu os 1500 metros livres em Fukuoka e já soma 24 medalhas da carreira em Campeonatos do Mundo de natação.

No domingo, o recorde do mundo alcançado pela australiana Ariarne Titmus nos 400 metros livres garantiu-lhe a 23.ª medalha da carreira em Campeonatos do Mundo de natação, mas a conquista da prata adiou um recorde que parecia inevitável, que chegou nesta terça-feira: aos 26 anos, após vencer os 1500 metros livres, Katie Ledecky igualou Michael Phelps ao chegar ao 15.º ouro em provas individuais na competição – a norte-americana tem mais cinco triunfos em provas de estafetas.

A lista é longa e começou há uma década. Em 2013, nos Mundiais de Barcelona, um ano depois de cometer a proeza de, aos 15 anos, conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos de Londres (800 metros livres), a jovem Ledecky estabeleceu dois recordes do mundo (800 e 1500 metros livres) e saiu da Catalunha com quatro ouros ao peito: 400, 800 e 1500 metros livres; e estafeta de 4x200 metros livres.

A partir daí, com estatuto de estrela mundial, a nadadora de Washington começou a coleccionar vitórias, passando a ser notícia apenas quando era batida numa grande competição em provas individuais: a italiana Federica Pellegrini conseguiu vencê-la nos 200 metros livres no Mundial 2017; foi ultrapassada nos 400 metros livres por Ariarne Titmus no Mundial 2019 e nos Jogos Olímpicos de 2020. Tudo o resto, têm sido vitórias.

Assim, embora sendo novamente batida por Titmus nos 400 metros, em Fukuoka, em longas distâncias, Ledecky continua sem oposição. Obtendo no Japão a terceira melhor marca de sempre nos 1500 metros – 15m16s27 –, a norte-americana deixou a prata da italiana Simona Quadarella a 17 segundos e o bronze da chinesa Li Bingjie a 19s.

Com mais este triunfo – no sábado poderá chegar aos seis títulos mundiais nos 800 metros livres –, Ledecky igualou o recorde das 15 medalhas de ouro de Michael Phelps em provas individuais em Campeonatos do Mundo, sendo que a nadadora tem ainda mais cinco vitórias em estafetas.

No final, Katie Ledecky não escondeu a satisfação por mais uma conquista. “Sinto-me bem. Custou, mas estou feliz com o resultado e estou a divertir-me muito nesta semana. É o resultado de muito trabalho e de ter óptimas pessoas à minha volta: desde os treinadores quando comecei a nadar aos seis anos, até aos meus companheiros de equipa.”

Para além do feito de Ledecky, o dia dos Mundiais de Fukuoka teve como destaque a vitória de Ryan Murphy, que venceu nos 100 metros costas o italiano Thomas Ceccon, o campeão dos 50 metros mariposa à frente de Diogo Ribeiro e recordista mundial. O norte-americano nadou a distância em 52.22 segundos, cinco centésimos mais rápido do que o transalpino. Hunter Armstrong ficou com o bronze.

Nos 100 metros bruços, a lituana Ruta Meilutyte confirmou o favoritismo ao vencer com 1m04s62, sendo seguida pela sul-africana Tatjana Schoenmaker e pela americana Lydia Jacoby.

Estabelecendo um recorde dos campeonatos (57,53s), a australiana Kaylee McKeown ganhou os 100 metros costas, deixando nos outros lugares do pódio as americanas Regan Smith e Katharine Berkoff.

Os 200 metros livres terminaram com David Popovici a ganhar o rótulo de derrotado do dia. O jovem romeno, de 18 anos, entrou na piscina como grande favorito e liderou confortavelmente quase de início ao fim, mas quebrou nos derradeiros metros, e acabou fora do pódio, ultrapassado pelos britânicos Matt Richards (ouro) e Tom Dean (prata), e pelo sul-coreano Hwang Sunwoo.