Conheça a selecção portuguesa: Dolores Silva

É uma das mais experientes jogadoras da selecção nacional e capitã de equipa. Aos 31 anos, esta jogadora do Sporting de Braga tem uma carreira longa, que começou bem cedo e passou pelo estrangeiro. Pela selecção Dolores Silva marcou 17 golos em 150 internacionalizações.

Influenciada pelo pai, que a levava aos fins-de-semana a ver jogos, Dolores começou a praticar a modalidade no Real Massamá, na zona de Sintra, de onde é natural.

Era a única rapariga nas escolas de formação do clube sintrense. Mas isso não a impediu de concorrer às captações dos iniciados, onde conseguiu o seu lugar.

Aos 13 anos foi jogar para a equipa sub-19 do 1.º Dezembro, uma vez que a federação já não permitia que competisse em equipas mistas com aquela idade. Continuou a destacar-se e aos 15 anos foi chamada pela primeira vez à equipa sénior daquele que era, na altura, o emblema de referência do futebol feminino nacional.

Foi lá que ganhou o primeiro campeonato nacional e a primeira Taça de Portugal, mas em 2011 surgiu a oportunidade de ir jogar para a Alemanha. Durante seis épocas jogou na Bundesliga (alinhou no Duisburgo e no USV Jena), tendo atingido a marca dos 100 jogos. Depois regressou a Portugal. Teve uma primeira passagem pelo Sp. Braga antes de, em 2018/19 rumar ao Atlético de Madrid, clube onde esteve apenas uma época, tendo regressado depois ao Sp. Braga, onde já se encontra há quatro temporadas