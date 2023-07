Terça na TV: no Paraíso das Senhoras e a estreia de Cassandra

CINEMA

Sempre Perto de Ti

TVCine Top, 16h45

Desde a morte da mulher que John (James Norton) tem dedicado toda a sua energia a cuidar de Michael (Daniel Lamont), o filho de cinco anos. Apesar da tragédia de ter perdido a mãe, o pequeno é feliz. Mas quando é detectada uma doença grave a John, que lhe dá poucos meses de vida, ele fica desesperado. Determinado em deixar Michael entregue a alguém que lhe dê o amor de que precisa, este pai vai passar o tempo que lhe resta a tentar encontrar quem se comprometa a nunca o abandonar. Com assinatura do realizador italiano Uberto Pasolini, uma história de amor inspirada em factos reais, que se estreou na 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza.

Ladrões com Muito Estilo

Cinemundo, 20h50

Há já várias décadas que Willie, Joe e Albert (Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin, respectivamente) são amigos inseparáveis. Reformados e com pouco que fazer, levam uma vida tranquila e rotineira. Mas quando descobrem que, por culpa do banco, perderam todo o dinheiro que lhes garantia uma reforma condigna, ficam sem saber o que fazer. É então que Joe, ao testemunhar um aparatoso assalto a um banco, encontra aí a solução para todos os problemas. Se, a princípio, os companheiros acham a ideia estapafúrdia, depressa o desespero e a atraente visão de viver uns últimos anos sem preocupações financeiras os convence a alinhar no plano. O grande problema é que nenhum deles sabe, sequer, empunhar uma arma. Com assinatura do actor e realizador Zach Braff (Garden State) e argumento de Theodore Melfi, uma comédia de acção que tem por base a história já antes contada no filme A Quadrilha do Reumático, realizado por Martin Brest, em 1979.

Hitch - A Cura para o Homem Comum

AXN Movies, 21h10

Alex "Hitch" é um popular - e intencionalmente anónimo -"médico do coração e das conquistas amorosas" de Nova Iorque, que já ajudou inúmeros homens a conquistar a mulher dos seus sonhos. Enquanto treina Albert, um tímido contabilista que está perdidamente apaixonado pela famosa e sedutora Allegra Cole, Hitch finalmente encontra uma mulher à sua altura na pessoa da bela e inteligente Sara Melas (Eva Mendes), uma colunista de mexericos que segue todos os movimentos de Allegra. O médico solteiro profissional apaixona-se loucamente por Sara, mas para ela o "furo" mais sensacional poderia ser, precisamente, revelar a identidade do mais famoso "médico romântico" de Manhattan.

SÉRIES

Family Guy

Fox Comedy, 17h10

Family Guy é sinónimo de animação, humor sarcástico e paródias da cultura contemporânea. Hoje chegam novos episódios com mais gargalhadas. Stewie (Seth MacFarlane) sobreviverá à infâmia; Peter (Seth MacFarlane) tenta emagrecer; Lois (Alex Borstein) tenta ser romântica com Peter. A série, produzida por Seth McFarlane, Danny Smith e Chris Sheridan, já teve uma nomeação aos Emmy Awards para Melhor Série de Comédia.

Paraíso das Senhoras

AXN White, 21h25

Voltamos ao Paraíso das Senhoras para uma segunda temporada em Milão, onde seguimos as vidas que giram em torno de uma boutique que reabre para uma nova época de moda no Verão de 1956. E nova época significa nova colecção e potenciais desastres. Vittorio, Pietro e Teresa navegam um triângulo amoroso, mas também acontecimentos reais da história da Itália, contada pelos vestidos mais bonitos.

Cassandra

RTP2, 22h59

Estreia desta série portuguesa realizada por Ana Moreira, Joana de Bastos Rodrigues, Nuno Carinhas e Nuno M. Cardoso, que pega em textos originais de Jorge Louraço Figueira, Jorge Palinhos, Jacinto Lucas Pires, Tiago Rodrigues, Marta Freitas, Cláudia Lucas Chéu e Mickael de Oliveira para mostrar sete visões diferentes de Portugal. Os textos falam de política, economia, meios de comunicação, tecnologia, educação, sexualidade e outros temas a precisar de revolução. Assim se repensa no que faz de um país um país.

DOCUMENTÁRIO

Era Uma Vez na Pradaria

RTP2, 15h55

Philippe Moreau pega na iconografia dos westerns para nos dar um documentário, em estreia, cujo objectivo é dar a conhecer todas as criaturas que vivem na pradaria, mas o grande protagonista é o cão-da-pradaria, sendo que seguiremos duas famílias caninas neste faroeste.