Itália: fogo no Sul fecha aeroporto e tempestades no Norte matam duas pessoas

Incêndios forçaram o encerramento do aeroporto de Palermo, na Sicília, esta terça-feira, à medida que o clima extremo continua a atingir a Itália, com fortes tempestades causando danos e pelo menos duas mortes no Norte do país. O aeroporto da capital siciliana foi encerrado, anunciou o operador no Twitter, enquanto os bombeiros estavam a tentar extinguir um grande incêndio numa área próxima e que também perturbou o tráfego rodoviário e ferroviário local.

Este incidente é mais um contributo para a situação desastrosa em que a Sicília se encontra, no auge da temporada turística. O aeroporto principal da ilha de Catânia, o quinto maior da Itália, foi fechado na semana passada devido a um incêndio num edifício do terminal e reabriu apenas para alguns voos.

Uma onda de calor atingiu o sul da Europa, com temperaturas muito elevadas que aumentam o risco de incêndios e mortes. Na segunda-feira, em algumas partes do leste da Sicília, as temperaturas subiram para 47,6 graus Celsius, perto de um recorde europeu de 48,8 graus registado na ilha há dois anos.

Esta terça-feira, a Itália colocou 16 cidades em alerta vermelho por causa das altas temperaturas. Os alertas abrangem Palermo e Catania, onde os cortes no fornecimento de energia e água foram frequentes nos últimos dias. Enquanto isso, uma tempestade nocturna em Milão rasgou telhados e arrancou árvores, bloqueando estradas e perturbando a circulação de pessoas na capital financeira da Itália.

Duas mulheres foram mortas esta segunda e terça-feira nas províncias do norte de Monza e Brescia depois de serem esmagadas por árvores que caíram. Na segunda-feira, um voo da Delta com destino a Nova Iorque, que partiu do aeroporto de Malpensa, em Milão, foi gravemente danificado por uma tempestade e forçado a aterrar em Roma.

A Itália é um dos países europeus mais afectados pelas mudanças climáticas, e sofreu inundações mortais em Maio.