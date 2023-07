Novo pacote Mais Habitação destinado ao mundo dos vivos?

Quando se discutem e criticam as recentes medidas do pacote Mais Habitação, que "visam responder a todas as dimensões do problema da habitação", seria útil conhecer as centenas de casas devolutas resultantes de heranças indivisas, nos casos em que algum dos herdeiros se encontra incapacitado, e consequentemente as alterações de propriedade resultantes de partilhas ou venda das propriedades ficam dependentes de decisão do tribunal.

O que por norma o estado natural de inércia do calamitoso sistema judicial demora anos a decidir ou opta pela decisão mais fácil, que é a de impedir a partilha ou a venda com o argumento da protecção do herdeiro incapacitado, deixando cair em ruína as casas devolutas por falta de uso, na triste e dolorosa expectativa de que o incapacitado deixe o mundo dos vivos.

Carlos Caldas, Lisboa​

Conselho de Estado versus competição desportiva

Em que país as conclusões de uma reunião do Conselho de Estado são forçadas a serem adiadas – dois meses – porque o primeiro-ministro tem compromissos relacionados com uma competição desportiva internacional? O mais lógico é que, em termos de importância hierárquica, a situação se colocasse no sentido inverso.

É caso para sugerir: "Reunião de Conselho de Estado versus Campeonato Internacional de Futebol." Na sequência do que tem sucedido, esta atitude é mais uma finta, mais uma provocação, mais uma ousadia e mais, interpreto assim, uma maneira de fazer troça em relação a coisas sérias.

Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues, Santo Tirso

Ideias novas e ideias desapercebidas ​

Bárbara Reis acertou na “mouche”: o Monumento à Escravatura estará melhor em Belém, perto dos que marcam a expansão marítima portuguesa e ainda a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Tudo o que foi Portugal global. É justo e far-se-ia justiça à História e ao progresso da Humanidade que é erguer um Monumento de Respeito por grandezas e misérias da mesma História. E não me venham dizer que não merecem ou que o sítio é das ‘vacas sagradas’ da narrativa salazarista! É somente a História global de Portugal a falar. urbi et orbi!

Ao lado dessa ideia nova, que modestamente saúdo, São José Almeida revisita uma ideia desapercebida ou, melhor, uma ideia que teima em fugir-nos, fugidia como se estivesse viva, das mãos: toda a CPI à TAP fora acerca da decisão de indemnizar Alexandra Reis. O então ministro das Infra-Estruturas demitiu-se sem explicar porquê e demorou semanas a vir dizer urbi et orbi que tinha dado o OK político para a indemnização. A ideia de São José Almeida, justa, de dizer que Pedro Nuno Santos foi o responsável pelo pior que passou o Governo, e todo o PS, na verdade, é que nunca pediu desculpa pelo seu erro ou pela informalidade da sua tutela, que negou.

O seu partido perdeu quase 15 pontos percentuais na sondagem de opinião face às eleições e o caso TAP teve muito a ver com isso. Mas o que mostra esta ideia despercebida: os próprios membros do PS da sua geração, no Governo e na Assembleia da República parecem satisfeitos com Pedro Nuno Santos. Todos só sorriem. Demitir-se sem uma explicação cabal, sem admitir o seu erro substantivo, atrasando semanas a anuência que dera o OK, permitindo que a confusão política alastrasse da forma que se viu e de entrar depois a sorrir.

Sorri de quê? De se ter demitido com um formidável controlo de danos à custa do prestígio das instituições e da candura democrática que é devida por quem representa as melhores esperanças dos (seus) eleitores? Os seus pares deviam, antes, reflectir, que jogar só pelos seus interesses pessoais, contra a verdade a tempo e horas, é uma coisa muito feia. E ninguém sorri de uma coisa muito feia. Prejudica a democracia.

José Elias de Freitas, Lisboa

A retaliação necessária

A sistemática destruição das cidades ucranianas, e que se agravou agora com o caso da catedral de Odessa, leva-me a interrogar o porquê de Kiev não atacar as cidades russas fazendo sentir nas suas populações os mesmos sentimentos a que estão a ser sujeitos os heróicos ucranianos.

Não é verdade que Putin não respeita nada, mesmo que seja património mundial? Não é verdade que foi a Rússia que invadiu um país soberano e que cometeu crimes de guerra hediondos pouco próprios de um Estado membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas?

Porque não recebe Kiev meios que lhe permitam mostrar a Moscovo que o crime não compensa? Atacar a Rússia é arriscado, isso é verdade, mas na guerra o agredido tem todo o direito de colocar o agressor numa posição de medo, mesmo que a escalada da guerra possa ser perigosa.

Ao não reagir, a Ucrânia apenas acumula perdas e os criminosos do Kremlin não param nos seus crimes pois o objectivo assumido pelo ditador Putin e o seu séquito é eliminar a Ucrânia do mapa dos Estados livres e independentes.

Manuel Alves, Lisboa