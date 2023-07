Eleições em Espanha. Braço de ferro entre Sanchez e Feijóo termina em impasse

Em vez dos 176 deputados necessários para uma maioria absoluta, o somatório dos lugares do PP, do Vox e da União do Povo Navarro no Congresso dos Deputados não ia além dos 170; sem alternativas à extrema-direita do Vox para sonhar com a formação de um Governo, o líder do PP Alberto Feijóo fica sem caminho para chegar ao Palácio da Moncloa.

Mesmo assim, Feijóo fez saber que vai reclamar o seu "direito a formar Governo", na qualidade de líder do partido mais votado nas eleições — um cenário que teria de passar pela abstenção de forças políticas à esquerda e independentistas, o que não é realista.

À esquerda, o PSOE de Pedro Sánchez — que convocou eleições legislativas antecipadas após a derrota da esquerda nas regionais de Maio — conquistou pelo menos 122 deputados, um resultado que não só superou as previsões das sondagens, como foi melhor do que a prestação do partido nas últimas legislativas, em Novembro de 2019, quando obteve 120 deputados.

