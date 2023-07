Sp. Braga defronta Backa Topola na terceira pré-eliminatória da Champions

O Sporting de Braga vai defrontar os sérvios do Backa Topola na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, ditou nesta segunda-feira o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

Os bracarenses vão jogar a primeira mão em casa, em 8 ou 9 de Agosto, com a segunda mão a ser disputada em 15 de Agosto na Sérvia.

Na reacção ao sorteio, Artur Jorge, treinador dos bracarenses deixou alertas. "Estamos a falar de uma fase de apuramento para a Liga dos Campeões, por isso não há equipas fáceis. Esta é uma equipa que terminou em segundo lugar no campeonato sérvio, que é tradicionalmente muito forte em termos físicos e muito intensos. Vamos agora procurar ter mais profundidade na análise ao adversário, perceber a forma como joga, para irmos em busca do nosso objectivo, que é superar o adversário e entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões”, afirmou, citado pelo sítio oficial dos minhotos, comentando o sorteio.

Artur Jorge falou ainda do exigente início de temporada que os bracarenses vão enfrentar. “Temos de olhar para dentro e perceber aquilo que podemos fazer. Temos um mês de Agosto muito exigente, com as eliminatórias na Liga dos Campeões a decorrer nesse momento, portanto, não temos margem de erro. Temos o primeiro jogo oficial na Liga dos Campeões em casa e queremos ser uma equipa superior ao adversário, conseguir um resultado favorável e continuar a ambicionar seguir em frente na competição”, disse.

O Sporting de Braga, que, caso passe esta eliminatória, terá ainda de ultrapassar um play-off, procura juntar-se a Benfica e FC Porto na fase de grupos.