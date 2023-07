Segunda na TV: Entre o Mar e a Terra estás Tu, Que Vives

Também é dia de Noites Escaldantes, A Vida Depois de Yang, A Outra Face, Os Goldberg, Futurama, as margens do Mar Branco e umas férias na praia.

CINEMA

A Vida Depois de Yang

TVCine Top, 18h25

Jake e Kyra vivem com Mika, a sua filha adoptiva, e Yang, um andróide que é o companheiro da menina. Mika é totalmente devotada a Yang. Por isso, quando ele deixa de funcionar, ela fica de coração partido. Preocupado, o pai faz de tudo para o recuperar. É assim que encontra um mecânico especializado em robótica que, ao desmontá-lo, encontra uma câmara ligada ao seu sistema de memória. Jake vê as memórias de Yang, que mostram a sua existência em várias famílias onde esteve, revelando um lado desconhecido e enternecedor. Estreado em Cannes, um filme de Kogonada que adapta um conto de Alexander Weinstein. Colin Farrell, Jodie Turner-Smith e Justin H. Min assumem as personagens.

A Outra Face

Hollywood, 21h30

Sean Archer (Jonh Travolta) aceita uma missão secreta: trocar de rosto com o sanguinário Castor Troy (Nicolas Cage), em coma, para conseguir a localização de uma bomba junto do irmão do terrorista. Os problemas começam quando Troy acorda, assume a identidade de Archer e decide matar todos os que sabem da missão. Realizado por John Woo.

Noites Escaldantes

Cinemundo, 22h45

Ned Racine (William Hurt) é um advogado numa pequena cidade até que se cruza com Matty Walker (Kathleen Turner), uma mulher casada, com a qual estabelece uma tórrida relação (houve cenas que, em 1981, provocaram muita agitação). Mas o marido dela, Edmund (Richard Crenna), impede-os de estarem juntos. Os dois decidem matá-lo. Mas a história não fica por aí. Noites Escaldantes marcou a estreia de Lawrence Kasdan (argumentista das sagas Star Wars ou Indiana Jones) na realização.

Tu, Que Vives

RTP2, 22h58

57 pequenos episódios tragicómicos sobre o dia-a-dia dos homens e mulheres nas cidades e nos países da Terra: os seus desejos e ambições, as suas misérias e desgostos, a sua grandeza e mesquinhez. Estreia desta comédia sueca, seca e existencialista realizada pelo cineasta de culto sueco Roy Andersson (Canções Do Segundo Andar, Da Eternidade, Um Pombo Pousou num Ramo a Reflectir na Existência), considerado um dos segredos mais bem guardados do cinema contemporâneo. É a segunda parte da Trilogia dos Vivos, explorando vários temas da existência humana.

SÉRIES

Os Goldberg

Fox Comedy, 20h40

Voltamos aos anos 1980 dos Goldberg e chegamos à 10.ª temporada desta série, que se revela especialmente acidentada. Erica lida com a sua gravidez e, para ajudar, Adam e Barry são obrigados a partilhar quarto. Algo que, nesta família disfuncional, não irá correr da forma mais suave possível. Mas, se não fosse assim, não seriam os Goldberg.

Futurama

Disney+, streaming

Foram só 10 anos entre temporadas e chega agora ao Disney+ a 11.ª. Com o elenco original e a mesma sagacidade. Para recompensar os espectadores mais leais, ficam prometidos desenvolvimentos na relação entre Fry e Leela, a descoberta do conteúdo da caixa de areia de Nibbler e o paradeiros de Kif e Amy, dois girinos. Mas não ficamos por aqui, os temas mais contemporâneos também dão um salto a Futurama.

DOCUMENTÁRIO

Nas Margens do Mar Branco

RTP2, 16h22

Um documentário onde Cédric Gras, escritor francês de viagens e amante dos confins russos, parte ao encontro do Mar Branco, no Norte da Rússia, onde florestas de coníferas e habitações típicas camponesas russas (isbás) são o resultado de uma longa história eslava.

Entre o Mar e a Terra

RTP1, 21h

Descobrir o que está entre o mar e a terra é o objectivo deste programa que vai à descoberta de produtos portugueses sob o signo do ancestral e popular. Em cada episódio uma nova região do país e novos produtores que nos apresentam os frutos do seu trabalho. Ao todo, serão 13 episódios, com a viagem a iniciar-se no arquipélago da Madeira, de segunda a sexta-feira.

INFANTIL

As Férias do Menino Nicolau (VP)

Panda+, streaming

Um Verão cujo destino é a praia e, mais especificamente, o Hotel Beau-Rivage. Nicolau vai com os pais e a avó e tudo o que irá acontecer vai mudar a sua vida.