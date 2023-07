O adeus à Nova Iorque de John Wilson

How to with John Wilson chega ao fim com a terceira temporada, que se estreia este sábado na HBO Max.

Uns amigos de John Wilson casaram-se recentemente. Depois de terem feito o registo na câmara municipal de Nova Iorque, a festa prosseguiu num "restaurante". Ron Howard, o realizador, "estava lá". Depois disso, Wilson "não conseguia parar de pensar nele". "Tinha Ron na cabeça", conta ao PÚBLICO numa mesa redonda virtual com jornalistas internacionais. É por isso, por esse encontro fortuito, que menções a Howard vão aparecendo ao longo dos seis episódios da terceira e derradeira temporada de How to With John Wilson, na HBO Max. É desse tipo de retalhos, coincidências, vida a acontecer, ligações estranhas e ideias que é feita a série de comédia documental de Wilson. Mais do que criar imagens memoráveis, Wilson, que sempre andou de câmara na mão, capta o dia-a-dia à volta de Nova Iorque. Junta-o a entrevistas com pessoas peculiares e à sua narração.