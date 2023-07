Aviv Regev: “Não sabemos bem quantos tipos de células é que existem. Esse é um grande desafio”

Bioinformática integra grupo que está a desenvolver o Atlas de Células Humanas – um mapa que permitirá conhecer em detalhe todas as células do nosso corpo.

Se há cientista que conhece a identidade das células do nosso corpo, ela é Aviv Regev. A bioinformática tem desenvolvido métodos que permitem olhar para células de forma independente – o que não é pêra doce. Aliás, ao PÚBLICO a cientista dá uma imagem bastante visual dessa dificuldade: “[Se se estudar as células em conjunto, é como] estudar um conjunto de mirtilos num batido de fruta misturado com muitos outros tipos de fruta.” O cenário é diferente se se investigar célula a célula. “O meu laboratório é pioneiro no desenvolvimento da genómica de células individuais, o que nos permite olhar para cada uma das células de forma independente – ou seja, os pedaços de fruta numa salada de frutas, em vez de todo o batido”, compara.