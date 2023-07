Descoberta nova espécie de rã-de-vidro no Equador

Cientistas descobriram no Equador uma nova espécie de rã-de-vidro, assim chamada por ter a barriga parcialmente transparente. A equipa concluiu que este tipo de rã prefere viver e reproduzir-se na vegetação perto dos riachos, onde os machos atraem as fêmeas com "as suas canções únicas".

A nova espécie, denominada Centrolene zarza, foi descoberta na reserva de El Zarza, na Cordilheira do Condor, a uma altitude entre 1434 e 1480 metros acima do nível do mar, dominada por bosques húmidos, durante uma expedição de investigadores da Universidade Técnica Particular de Loja para elaborar um inventário de anfíbios na região Sul do Equador.

A rã-de-vidro, identificada pelo dorso salpicado de manchas brancas, barriga parcialmente transparente, olhos com reticulações negras e ossos esverdeados, está ameaçada devido à perda do seu "habitat" por causa da exploração mineira, alerta a universidade em comunicado divulgado em Abril.

No mesmo documento, os investigadores da UTPL lembram que o Equador "é um dos 20 países megadiversos do mundo, esta diversidade deve-se à sua localização na região neotropical, à presença da cordilheira dos Andes e à influência das correntes oceânicas nas suas costas". "Estes factores permitem a existência de espécies únicas no mundo e, devido aos mesmos factores, muitas delas ainda não foram identificadas ou registadas, pois a dificuldade de acesso aos locais onde se encontram e o elevado número de espécies dificultam a tarefa."

Foi, tendo em conta estas características que tornam alguns territórios de difícil acesso qque a equipa de cientistas (María Córdova Díaz, Daniel Hualpa Vega, Santiago Hualpa Vega e Jozsef Paul Székely), começou em Janeiro de 2020 num projecto para elaborar um inventário dos anfíbios da região sul do país.

Durante esta expedição - e em colaboração com os guardas-florestais do Refúgio de Vida Selvagem El Zarza, no cantão de Yanzatza (Zamora Chinchipe) - "a equipa identificou e descreveu uma nova espécie de rã-de-vidro, a que deram o nome de Centrolene zarza".