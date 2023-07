Montenegro foi à Madeira para se inspirar e dizer que não precisa do Chega

Para se inspirar para governar o país e mostrar que não precisa do Chega: é assim que o presidente do PSD resume a sua ida à festa anual do partido do Chão da Lagoa, na Madeira, que este ano, com as eleições regionais a aproximarem-se, se tornou numa espécie de acto inaugural da campanha dos sociais-democratas.

Em declarações transmitidas pela RTP3, neste domingo, Luís Montenegro afirmou que está na região madeirense para "sentir a força que o PSD tem junto do povo da Madeira e de Porto Santo" que, diz, "transmite muita esperança de que é possível governar o país de forma muito mais eficiente daquela que o Partido Socialista faz". "É olhar para o que se faz na Madeira para nos inspirarmos para esse trabalho", apontou.

Quanto a coligações com o Chega, caso não consiga conquistar a maioria absoluta nas eleições regionais, por agora, Montenegro afasta o cenário, garantindo que, até 24 de Setembro, os sociais-democratas vão "de rua em rua, de local em local, de concelho em concelho, esclarecer os madeirenses e os porto-santenses para termos uma grande maioria e para não precisarmos de ninguém para governar".

Os sociais-democratas estarão apostados em "continuar o desenvolvimento" da região "para que os filhos da Madeira e Porto Santo não tenham de sair daqui como os do continente têm que fazer muitas vezes em busca de uma oportunidade", acrescentou.

Já sobre o Conselho de Estado, do qual não saíram conclusões e que será prolongado em Setembro, Montenegro considerou "insólito que a reunião tenha ficado a meio" porque o primeiro-ministro teve de sair mais cedo para apanhar um voo para a Nova Zelândia, aonde se deslocou para assistir ao campeonato mundial de futebol feminino. E disse aguardar agora pelas "conclusões de Setembro".

Luís Montenegro está juntamente com os militantes do PSD e o candidato ao governo regional, Miguel Albuquerque, na festa do Chão da Lagoa, na qual os sociais-democratas esperam receber cerca de 40 mil pessoas. Além de discursos dos presidentes do partido e do governo regional, estão previstas intervenções do secretário-geral do PSD-Madeira, do presidente da JSD-Madeira e do líder da concelhia do Funchal. com Lusa