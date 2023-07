A maravilha de não ter

Sempre invejei a autoridade dos doentes que, não querendo prolongar escusadamente a dor e o desconforto de viver, convencem um médico a passar-lhes um DNR – Do Not Resuscitate: não me ressuscite, se não se importa, não me irrite, deixem-me morrer, que eu já vou lançado. Não se ponham a dar-me pancadas no peito, se fazem favor. Guardem essa energia toda para quem está cheio de vontade de voltar à vida, está bem?

