António e o diabo

Ai, Ai. António! Andas pela rua e ouves o quê? Que a vida vai melhor?! Que o povo tem mais dinheiro?! Então, ao fim de 8 anos, não escutas os graves problemas na saúde? Os prejuízos na educação? Os aumentos brutais nas prestações de quem comprou casa? Portugal continua entre os países europeus que mais impostos cobram e os que menores salários pagam. Revelas alguns números bons, é verdade, mas olha que as pessoas não comem números. Não vês que a rua também se angustia com as corrupções e escândalos que te transtornam o Governo? E repara que nestes oito anos fomos ultrapassados nos teus amados números por vários países que estavam muito atrás de nós. Toma cuidado, António, olha que há diversos tipos de diabo...

J. Sousa Dias, Ourém

A justiça e as busca do MP

Concordando na generalidade com o artigo do presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses (PÚBLICO de 19 de Julho), a dar fé numa notícia do Observador, aí se refere que Rui Rio só franqueou a porta da sua casa à PJ passadas três horas. Consta ainda da notícia que nenhum esclarecimento foi prestado apesar de ter sido solicitada informação ao visado, nesta matéria. Assim sendo, e enquanto a "questão das três horas" não for aclarada, são plausíveis especulações sobre a razão dessa demora. Pode mesmo admitir-se que essa demora tenha alertado a imprensa. Sucede que a busca à residência de Rui Rio insere-se num conjunto de outras buscas realizadas nomeadamente nos casos de Altice e de imigração clandestina ou traficância humana, sem que nestes tenham sido apontadas irregularidades.

Rui Rio, ao referir que a prática de que vem aparentemente indiciado (ainda não acusado) é também transversalmente corrente noutros grupos parlamentares implica duas considerações: por um lado, ser eventualmente corrente não implica que não seja ilícita; por outro, na eventualidade de ser ilícita não afasta a responsabilidade do partido e dos eventuais responsáveis abrangidos pela busca. Pode, quando muito, ficar-se a aguardar notícias quanto a outros partidos.

De tantas e tantas buscas que o Ministério Público e a PJ realizam no quotidiano da sua actividade própria, não deixa de ser estranhas as avassaladoras críticas em torno dessa actuação, nomeadamente quando parte de figuras e entidades que representam outras instituições da nossa democracia e que merecem também por igual o devido respeito. Houve excessos na busca? Por ter sido às 7h da manhã? O número de inspectores e magistrados foi excessivo? As autoridades facilitaram demais por terem aguardado até às 10h para iniciar a busca que deveriam ter iniciado três horas antes, assim desregrando as outras iniciadas precisamente às 7h? Violou-se algum segredo de justiça? Pois encontre-se os responsáveis.

Há duas formas de não se realizar a justiça: achincalhando e denegrindo a natureza dos próprios órgãos responsáveis na sua realização ou tentando impedir a sua actuação na realização deste mesmo desígnio. Vivemos num Estado de Direito democrático.

António Bernardo Colaço, Lisboa

Cirurgias de mudança de sexo em S. José

O vosso jornal, de que sou assinante, noticiou ontem que o Hospital de S. José também vai começar as cirurgias para mudança de sexo através do SNS, devido ao aumento da lista de espera para o efeito. Por convicção, pensamento, respeito pela Natureza e por critérios de gestão de recursos, sou assumidamente contra estas práticas de mudança de sexo, como é mais próprio das pessoas da minha geração, ao contrário dos mais novos. Mas reconheço que cada um é livre de fazer do seu corpo o que quer. Só a essa pessoa diz respeito.

Agora, como cidadão e como médico, que vejo o que é a lista de espera para cuidados de saúde imprescindíveis e a respectiva escassez de recursos, não só discordo como me revolta o desbarato de recursos públicos nestas práticas não vitais nem imprescindíveis. É o nosso IRS que sustenta tudo isto. Em consciência não me podia calar.

Pobre país este. Adoro e sempre adorei viver, mas, a pouco e pouco, começo a ter menos pena com a ideia de que um dia morrerei, porque cada vez tenho menos a ver com o mundo moderno, guiado pelo politicamente correcto e não pelos valores que desde sempre foram correctos, independentemente das políticas.

José Luis Temudo Barata, Lisboa