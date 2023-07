“Européen: celui qui a la nostalgie de l’Europe”

As razões que explicam o empobrecimento dos europeus em comparação com os americanos estão estudadas. A capacidade da economia americana continua sem rival no que respeita à investigação e inovação.

1. A frase pertence a Milan Kundera, desaparecido no dia 11 de Julho, em França, a sua pátria de adopção, escrita na língua que também adoptou para escrever grande parte da sua obra. A Europa de que falava Kundera era, também, a “Europa sonhada”, que nunca chegou a existir porque era impossível – uma “Federação Europeia” copiada do federalismo descentralizado alemão ou do federalismo unitário americano, com uma identidade própria, capaz de agir no mundo como uma unidade política. Impossibilidade fácil de explicar. Foi a Europa que inventou a “nação”.