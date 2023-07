Sánchez comemora resultado melhor do que o esperado: “Somos muitos mais os que queremos que Espanha avance”

O candidato socialista, Pedro Sánchez, foi recebido aos gritos de "presidente" num palco improvisado em frente à sede do Partido Socialista Operário Espanhol, em Madrid. O resultado não era antevisto por nenhuma das sondagens conhecidas e o discurso foi de como se de uma vitória clara se tratasse. "Somos muitos mais os que queremos que Espanha avance", defendeu o actual Presidente do Governo de Espanha.

Sánchez diz ter convocado eleições antecipadas depois das eleições municipais e regionais de há cinquenta dias "para que os espanhóis pudessem escolher que rumo queriam tomar". Foi uma decisão arriscada motivada pelo mau resultado dos socialistas, mas não foi inocente já que, politicamente, Sánchez queria aproveitar o momento de formação dos pactos entre o Partido Popular e o Vox para mobilizar o eleitorado progressista.

Mais de 7 milhões e meio de espanhóis votaram nos socialistas, representando um aumento face há quatro anos quando não tinham chegado aos 7 milhões de votos. No congresso dos deputados serão agora mais dois deputados socialistas, somando um total de 122 parlamentares.

O resultado, diz Sánchez, "foi muito claro", porque "o bloco que representava o retrocesso e a derrogação de tudo o que conquistámos nos últimos quatro anos fracassou", defendeu o líder dos socialistas.

No resultado final o Partido Popular conquistou 136 deputados, os socialistas 122 deputados, o Vox elegeu 33 deputados e o Sumar 31. Esquerda Republicana da Catalunha e Junts conseguem sete parlamentares cada. O Bildu conquista seis, o Partido Nacionalista Vasco consegue cinco, Bloco Nacionalista Galego, Coligação Canária e União do Povo Navarro conseguem um cada. Saem do parlamento a CUP e o Teruel Existe.

Para formar uma maioria, os socialistas precisam agora de negociar com múltiplas formações, nomeadamente com o movimento Sumar, a Esquerda Republicana da Catalunha, o Partido Nacionalista Basco, o Bildu, o Bloco Nacionalista Galego e o catalão Junts.