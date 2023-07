Um corpo meio cheio

No que toca à transplantação de órgãos, Portugal tem feito um percurso notável, ocupando, em 2021, o quarto lugar no ranking mundial da doação de órgãos de dador falecido.

Um dia, quando ainda trabalhava nos cuidados intensivos, recebemos na unidade um homem com cerca de 60 anos que, após paragem cardiorrespiratória em casa, foi reanimado pela equipa de emergência pré-hospitalar. E se é certo que, quando entrou no hospital, o coração ainda lhe batia no peito, também é certo que tudo o resto era indicativo do pior desfecho possível. Zero resposta à chamada sonora ou ao estímulo doloroso, umas pupilas totalmente indiferentes à luz e uns olhos de boneca que se moviam no mesmo sentido para onde lhe rodávamos a cabeça. A morte cerebral olhava-nos do canto da sala.