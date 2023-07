Hollywood é “uma fábrica que está montada para fazer um produto defeituoso”

Maureen “Mo” Ryan escreveu Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood. É um livro sobre abusos laborais em Hollywood e como podem ser mudados. Tornou-se um fenómeno.

Hollywood, diz Mauren “Mo” Ryan, é “uma fábrica que está montada para fazer um produto defeituoso”. Por isso, “não devíamos ficar surpreendidos quando produtos defeituosos continuam a ser produzidos”. A autora de Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood fala ao PÚBLICO via Zoom, a partir de Chicago, onde mora. Há abusos de poder por todo o lado, assédios e abusos sexuais, morais e laborais, e não é o facto de, há mais de cinco anos, se ter dado início ao movimento #MeToo que veio mudar isso — como em tantos outros casos, muitas promessas de “vamos fazer diferente” não deram em nada.