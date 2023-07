A brisa Hatis Noit e o furacão Pongo encheram (literalmente) o palco do Sinsal

Só com o som de fundo das ondas do mar que banha Fukushima a servir de base sonora, Hatis Noit sai do palco para contemplar a paisagem que se vê da ilha de San Antón, na Galiza. Vestida com uma túnica branca, passeia-se pelo meio do público, de olhos postos na ria de Vigo, e canta para as vítimas do acidente nuclear de 11 de Março de 2011. A audiência quase que contém a respiração para garantir que o silêncio é absoluto, de forma a que se ouça apenas a voz da artista japonesa. Naquela altura, quem ali está já percebeu que este será um quadro que vai ficar guardado para sempre na gaveta da memória que cada um reserva para os momentos mais épicos da música que assistiu ao vivo.

