Sondagem: PSD recua e PS recupera liderança. Mortágua e Rui Rocha os mais populares

Apesar de subir apenas meio ponto percentual face a Abril, o PS volta a liderar as intenções de voto medidas pela sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF publicada este sábado.

O estudo de opinião realizado entre os dias 6 e 11 de Julho com base em 800 entrevistas e uma margem de erro de 3,5% atribui 28,8% aos socialistas (em Abril registava 28,3% na sondagem da Aximage) e 27,% ao PSD, que desce praticamente um ponto percentual relativamente a Abril, perdendo assim a primeira posição.

Além do PS, os únicos partidos a crescerem nas intenções de voto são o Chega e o Bloco de Esquerda. O partido liderado por André Ventura passa de 12,1% para 13% e os bloquistas liderados por Mariana Mortágua avançam de 6,3% para 8%.

Já a Iniciativa Liberal cai 0,9 pontos percentuais para 5,2%. Segue-se o PAN (3,8%) e a CDU (3,2%), com a aliança eleitoral entre comunistas e ecologistas a aproximar-se do partido chefiado por Inês Sousa Real. O Livre continua com 2,7% e o CDS desliza para 1,1%.

No que diz respeito aos dois maiores partidos, este estudo apresenta uma evolução inversa à registada na sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica (Cesop) da Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1 conhecida na passada quinta-feira. O estudo de opinião da Católica mantém PS (32%) e PSD (33%) em empate técnico, mas desta feita com os sociais-democratas um ponto percentual à frente dos socialistas.

Em Fevereiro, mês em que havia sido publicada a última sondagem do Cesop, o PS tinha um ponto de vantagem sobre o PSD. Em Julho, o PSD tira partido da subida de dois pontos percentuais e do facto de o PS manter inalteradas as intenções de voto para ultrapassar o partido do primeiro-ministro António Costa.

Voltando à sondagem da Aximage, verifica-se ainda que Mariana Mortágua, coordenadora do BE, e Rui Rocha, presidente da IL, surgem como os líderes partidários mais populares: ambos têm um saldo nulo entre avaliações positivas, negativas e assim-assim.

Seja como for, a coordenadora bloquista regista a maior percentagem de avaliações positivas (28%), valor igual ao alcançado pelo secretário-geral socialista, António Costa, que surge penalizado pelos 48% de avaliações negativas.

Em termos de avaliações negativas, pior do que Costa só mesmo André Ventura, que regista uma percentagem de 52%. O líder populista regista o saldo mais baixo de avaliações (-26 pontos percentuais), o secretário-geral comunista Paulo Raimundo o segundo pior saldo (-23 pontos percentuais) e António Costa o terceiro mais baixo (-20 pontos percentuais). O presidente do PSD tem um saldo global negativo de -19 pontos percentuais.