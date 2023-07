Mineração em mar profundo: poderá esta ser a gota de água para o clima?

A exploração mineira pode ter um impacto destrutivo no oceano e nos serviços que nos presta. Não podemos continuar a explorá-lo sem preocupação. Temos de cuidar do nosso maior aliado.

Brevemente, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos poderá decidir se a extração mineira nos fundos marinhos pode ser feita e em que condições. Esta decisão fará com que as operações em águas profundas passem da exploração para a “explotação”, com consequências inevitáveis não só para os ecossistemas marinhos, mas também no mau funcionamento do sistema oceânico, afetando, assim, a humanidade.