O verdadeiro estado da nação

Palavras ocas, falsas e cínicas foi o que se ouviu na AR sobre o estado da nação. O Governo entende que o país é um sonho para se viver e que os números que apresentou são excelentes.

Porém, vejamos. A Saúde está pela hora da morte com a debandada dos seus profissionais do SNS. Vencimentos de tarefeiros, uma vergonha. O ensino é uma confusão em que nem os professores ensinam, tantas as greves realizadas, nem os pobres alunos aprendem com paz e sossego. Os transportes são o caos diário e a CP é um desastre completo com medo da concorrência espanhola. O turismo vive à base dos milhares de estrangeiros que trabalham, e são mal pagos, no sector. A Justiça, essa pobre criatura, vive com os sensacionalismos previamente anunciados e os tribunais assistem a greves sem data marcada dos seus funcionários, com atrasos inconcebíveis num Estado que se diz de direito. A Defesa tem um certo capitão que enganou o Estado e corrói a imagem dos militares perante o país.

O custo de vida é uma chaga permanente para milhares de portugueses com reformas miseráveis e que nem dinheiro têm para remédios. Enfim, o tal país que este Governo de bons rapazes conduz a caminho do paraíso!

Manuel Alves, Lisboa

As suspeitas da Justiça

Nos últimos tempos somos surpreendidos com casos suspeitos, e alvos de investigação, que passam para a opinião pública a ideia de que temos um país a funcionar, nem que seja para as estatísticas, quando existem casos comprovados de abuso de poder, fuga ao fisco, corrupção e outros, que entopem a Justiça, mas muitos caem no esquecimento, sem o desfecho normal, quando sabemos que a corrupção tem sido desvalorizada.

Acontece que vamos ficando habituados ao espectáculo mediático de casos que revelam o que podem muito bem ser suspeitas infundadas, e que mais parecem manobras para desviar as atenções do que realmente se passa no país, onde alguém diz que é importante deixar a Justiça funcionar, mas onde os recursos para a mesma estão dispersos talvez por onde não devessem estar.

Diz o ditado que quem não deve não teme, e por isso é natural que um ex-dirigente partidário visado em buscas reaja com ironia à tentativa de manchar a sua imagem; e a um partido em que não há seres humanos perfeitos, mas em que transparece a ideia de que em face de muitos casos que têm manchado a política portuguesa importa também manchar o nome de outras pessoas e instituições, custe o que custar.

Américo Lourenço, Sines

A corrupção terá solução?

O Ministério Público nos últimos tempos parece que está a atacar o problema, mas acontece que, depois de ter conseguido meter Isaltino Morais na prisão, logo que ele saiu, então não é que o povo de Oeiras volta a pô-lo na presidência da câmara? Logo a “afirmação” de António Costa de que o povo tem outras preocupações não é de todo descabida.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Ontem e hoje

Em 1968, terminei o curso de Engenharia e obtive um emprego. Com o ordenado obtido pude alugar uma casa em Lisboa, na freguesia de São Domingos de Benfica, com 3 assoalhadas. A renda de casa era menos de 20% do que do eu recebia de ordenado. Quer o aluguer da casa, quer o emprego não tinham prazo de validade. Estive sete anos naquela casa e 40 anos naquele emprego.

Quem acabe hoje um curso de Engenharia não conseguirá alugar uma casa similar em qualquer freguesia de Lisboa, pois o aluguer representaria 80% a 100% do seu ordenado. Quer o aluguer da casa, quer o contrato de trabalho têm prazos de validade não muito extensos.

Ao dizer isto, não estou com saudades do Salazar (que nesse ano caíra da cadeira e fora afastado do poder), nem a dizer que o nível de vida hoje é pior do que nesses tempos. Globalmente, é incomparavelmente melhor, mas acontecem estas coisas que jamais deveriam acontecer.

Carlos Anjos, Lisboa

Ministério das Finanças não diz a verdade

​De acordo com a informação divulgada pelo Ministério das Finanças, a Autoridade Tributária liquidou em reembolsos do IRS um valor médio de mil euros. Mas como será possível que esta informação possa ser verdadeira, se cada vez mais os contribuintes estão a receber menos de reembolsos de IRS em relação a anos anteriores, e, pelo contrário, há muitos contribuintes, no que ao ano de 2022 respeita, que ainda estão a ser notificados para procederem à liquidação, devido a acertos, referente ao IRS? Só serve para este Governo ficar bem na fotografia?

Mário da Silva Jesus, Codivel