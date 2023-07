Nicole Tung. “Por que razão estou a dar à luz aqui?”

Esta fotografia foi tirada menos de duas semanas após o início da invasão russa na Ucrânia. Estávamos numa maternidade, em Kiev, onde mulheres que tinham acabado de dar à luz e mulheres que estavam prestes a dar à luz se abrigavam na cave, para se protegerem. Na fotografia, Ana e Yuriy. Vai nascer o seu primeiro filho. É um momento incrivelmente emocionante.

Ele está a usar o telefone para contar o tempo que passa entre as contracções dela, abraçam-se, há medo e dor nos olhos dela. Dar à luz em circunstâncias normais já é bastante difícil, quanto mais em tempos de guerra, sentados num colchão fino num abrigo antiaéreo com incerteza por toda parte.

Este é apenas um momento singular, mas mostra como as pessoas comuns vivenciam a guerra, em circunstâncias extraordinárias. As emoções contraditórias que devem ter sentido naquele momento revelam, ao mesmo tempo, o horror da guerra e a poderosa resistência da humanidade. Vi-os ali, sentei-me em frente a eles e fiz um gesto a pedir permissão para fotografá-los. Eles concordaram. Ana perguntou: “Por que razão estou a dar à luz aqui?” A sua fúria por ter de passar por aquilo era palpável, aquele devia ser um momento de alegria e celebração.

Ela não tinha forma de saber, mas Kiev haveria de permanecer cercada por forças russas por pelo menos mais um mês e meio, e sua cidade natal seria continuamente bombardeada. Pergunto muitas vezes o que será feito de Ana e Yuriy, se terão decidido ficar ou fugir com seu bebé para um lugar mais seguro.

Nicole Tung é uma fotojornalista freelance. Formou-se na New York University, trabalha para diversas publicações e ONG, fez a cobertura de conflitos na Líbia e Síria, documentou a vida das crianças-soldado na República Democrática do Congo, acompanhou os protestos pró-democracia em Hong Kong e a crise dos refugiados na Europa. Mais em http://www.nicoletung.com/ e no Instagram: https://www.instagram.com/nicoletung/