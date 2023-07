Os números do PIB não chegam para ajudar Sánchez

Numa situação com paralelos evidentes com aquilo que se passa no seu vizinho da Península Ibérica, a Espanha está a assistir a umas eleições em que, na frente económica, o partido no Governo usa como principal trunfo a evolução positiva dos principais indicadores no período pós-pandemia, ao mesmo tempo que a oposição contrapõe que o crescimento económico não chega à população, num cenário de crise do poder de compra trazido pela subida da inflação e das taxas de juro.

