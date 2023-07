Portugal não impediu o “tri” da Espanha no Europeu

Portugal não conseguiu impedir, em Sant Sadurní d'Anoia, na Catalunha, que a Espanha conquistasse pela terceira vez consecutiva o título europeu de hóquei em patins. Com um percurso até à final convincente, a selecção portuguesa mostrou sempre ansiedade em excesso e, no início da segunda parte, viu-se com uma desvantagem de 0-3. Apesar de ainda ter reagido com dois golos de Gonçalo Alves, os espanhóis acabaram por vencer, por 4-2, conquistando pela 19.ª vez o Campeonato Europeu.

Quatro dias depois de se defrontarem no Olímpic de L´ Ateneu Agrícola, portugueses e espanhóis reencontraram-se na pista do pavilhão catalão com a certeza que, desta vez, não seria possível o jogo terminar com um empate, como na fase de grupos.

Se essa igualdade tinha sido o único percalço de um percurso quase perfeito de Portugal no Europeu, a intermitência da Espanha em toda a prova tinha sido reafirmada na véspera da final, onde precisou de recorrer ao desempate por grandes penalidades para deixar a Itália pelo caminho e, em cinco jogos na prova, apenas por duas vezes tinha conseguido vencer no tempo regulamentar, empatando em três ocasiões.

Porém, na final, foram os jogadores da equipa liderada por Guillem Cabestany que entraram ligeiramente mais serenos. Sem acusar o peso de estarem a defender dois títulos europeus consecutivos, os espanhóis estiveram perto de marcar logo nos primeiros segundos, mas Pedro Henriques mostrou competência e impediu que Nil Roca fizesse o primeiro golo.

Portugal até reagiu bem - remate de Gonçalo Alves à trave -, mas, numa altura de equilíbrio, a Espanha marcou: no minuto 13, Pedro Henriques não conseguiu afastar a bola da zona de perigo e Marc Grau, de forma oportuna, aproveitou a recarga para marcar o seu quarto golo no Europeu.

Pela primeira vez em toda a competição, a equipa portuguesa não era a primeira a marcar e a desvantagem acentuou ainda mais algum nervosismo da parte dos jogadores lusos. Nos minutos seguintes, a Espanha teve um par de boas oportunidades para voltar a marcar, valendo a Portugal as defesas de Pedro Henriques.

Embora nos minutos finais da primeira parte o “cinco” português tivesse conseguido reequilibrar a partida, beneficiando de oportunidades para empatar, no final dos primeiros 25 minutos o melhor em campo da equipa de Renato Garrido era o guarda-redes Pedro Henriques.

Após o descanso, as primeiras notícias não foram boas para Portugal. Logo no quarto minuto, Rafa viu um cartão azul e, em vantagem numérica, os espanhóis conseguiram voltar a marcar, novamente por Marc Grau.

Quase de seguida, a Espanha beneficiou de um livre directo e Marc Julià, depois de o árbitro italiano mandar repetir uma primeira tentativa falhada – Pedro Henriques mexeu-se no início do lance -, fez o 3-0. Com uma montanha para escalar, Renato Garrido pediu um tempo de desconto e, logo depois, Gonçalo Alves reduziu.

Embora com mais coração do que cabeça, a cerca de sete minutos do final, o avançado do FC Porto bisou e, com apenas um golo de desvantagem, a conquista do título parecia estar ao alcance de Portugal, mas quase na resposta Marc Julià, de livre directo, fez o 4-2 final.

Depois da Corunha, em 2018, e Paredes, em 2021, a Espanha garantia em Sant Sadurní d'Anoia a conquista do tri.