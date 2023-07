Este FC Porto também só sabe ganhar

A primeira competição oficial que se decidirá na temporada 2023/24 será a Supertaça Cândido de Oliveira, logo no início de Agosto. Frente a frente estarão Benfica, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, respectivamente primeiro e segundo classificados da I Liga da época passada. Um duelo que promete e que, durante esta pré-temporada, tem estado latente. Com as duas equipas a prepararem esse primeiro embate, ambas vão somando resultados semelhantes e, ontem, foi a vez de o FC Porto golear, por 4-0, o Cardiff.

De manhã, a equipa de Sérgio Conceição já tinha derrotado o Imortal por 4-0, com um bis de Gonçalo Borges e golos de Rui Monteiro e Evanilson. Mas o jogo mais a sério estava agendada para o final da tarde, quando os “dragões jogavam com os galeses do Cardiff, equipa do segundo escalão do futebol inglês e que há quatro dias tinham perdido com o Sp. Braga por 1-0 também numa partida de pré-época.

O arranque da partida nem foi particularmente positivo para o FC Porto, Com um futebol lento, o primeiro sinal de suspense pertenceu ao Cardiff, quando Grant, descaído para a esquerda, rematou ao lado da baliza do FC Porto.

Mas na primeira vez que se aproximaram com perigo da baliza do Cardiff os “azuis e brancos” marcaram (16’), num lance construído pela dupla de avançados com que Sérgio Conceição iniciou a partida (Taremi e Toni Martínez), numa equipa montada em 4x4x2.

O Cardiff reagiu e Ojo obrigou Diogo Costa a uma grande defesa após um remate de fora da área, em arco. E quando o jogo se preparava para o intervalo, uma recuperação de bola ainda no meio campo ofensivo, permitiu a André Franco servir Toni Martínez que, sem oposição, só teve de bater o guarda-redes (45’+2’).

Na segunda parte, já com Eustáquio e Otávio em campo, voltou a ser o Cardiff a ameaçar primeiro. Na primeira vez que tocou na bola, Ramsey, que já representou Arsenal e Juventus, quase marcou - o remate, feito à entrada da área, foi ao poste.

Mas o Cardiff revelou sempre muitas fragilidades defensivas e um braço a tocar na bola dentro da área galesa deu um penálti aos “dragões” que Taremi não desaproveitou (50’).

A partir desse momento o Cardiff desapareceu e o FC Porto passou a dominar de forma tranquila. Sérgio Conceição fez entrar na equipa o reforço Fran Navarro e o espanhol fez jus à fama de goleador, aproveitando uma oferta (mais uma) da defesa galesa para fazer o 4-0 final (77’).

Tal como o rival Benfica, o FC Porto soma por vitórias todos os jogos de preparação que realizou até ao momento - FC Porto B (3-0), Académica (4-0), Portimonense (2-0), Imortal (4-0), Cardiff (4-0), com a nuance de não ter sofrido qualquer golo. E se a comparação pode ser desajustada, uma vez que os adversários têm sido muito distintos, uma coisa é certa: a Supertaça, que se aproxima, promete.